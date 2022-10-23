Игрок Киргизии Атабаев: «В матче с Россией не ощутил большой разницы в классе»

Полузащитник сборной Киргизии и махачкалинского «Динамо» Эрбол Атабаев поделился впечатлениями от сентябрьского товарищеского матча против сборной России (1:2).

– В сентябре вы с ним играли за сборную товарищеский матч против сборной России. Какие впечатления от той игры остались?

– Если честно, думал, что нам придется намного тяжелее. Они в начале провели комбинационную атаку, я успел подумать: «О, очень хороший уровень!». А потом не знаю, сбавили они или что, но было легко, большой разницы в уровне не ощутил. Мне кажется, ее не увидели и те, кто смотрел трансляцию.