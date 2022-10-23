Принадлежащий «Спартаку» Оганесян ответил, планирует ли менять гражданство

Игрок «Оренбурга» Степан Оганесян дал понять, что менять гражданство не намерен. У него российский паспорт.

– У тебя одна игра в составе молодeжной сборной России, а что тебя связывает с Арменией?

– У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить.

– Получал ли предложение сыграть за сборную Армении?

– Разговаривали, но ни к чему конкретному не пришли.

– Смену гражданства рассматриваешь?

– На данный момент не рассматриваю.