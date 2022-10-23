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  • Принадлежащий «Спартаку» Оганесян ответил, планирует ли менять гражданство

Принадлежащий «Спартаку» Оганесян ответил, планирует ли менять гражданство

23 октября 2022, 08:32
2

Игрок «Оренбурга» Степан Оганесян дал понять, что менять гражданство не намерен. У него российский паспорт.

– У тебя одна игра в составе молодeжной сборной России, а что тебя связывает с Арменией?

– У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить.

– Получал ли предложение сыграть за сборную Армении?

– Разговаривали, но ни к чему конкретному не пришли.

– Смену гражданства рассматриваешь?

– На данный момент не рассматриваю.

  • Оганесян арендован до лета у «Спартака».
  • В этом сезоне у Оганесяна 12 матчей, гол, ассист.
  • 21-летний игрок стоит 550 тысяч евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Оганесян Степан
Комментарии (2)
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oyabun
1666503742
Показатели скромные. Наверное не вернется.
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