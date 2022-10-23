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    Принадлежащий «Спартаку» Оганесян ответил, планирует ли менять гражданство

    Игрок «Оренбурга» Степан Оганесян дал понять, что менять гражданство не намерен. У него российский паспорт.

    – У тебя одна игра в составе молодeжной сборной России, а что тебя связывает с Арменией?

    – У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить.

    – Получал ли предложение сыграть за сборную Армении?

    – Разговаривали, но ни к чему конкретному не пришли.

    – Смену гражданства рассматриваешь?

    – На данный момент не рассматриваю.

    • Оганесян арендован до лета у «Спартака».
    • В этом сезоне у Оганесяна 12 матчей, гол, ассист.
    • 21-летний игрок стоит 550 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33046

      oyabun 1 час назад

      Показатели скромные. Наверное не вернется.

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