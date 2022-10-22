всем либерастам срочно удовлетворить потребности негоро-ботатенга к садизму!
Защитник «Лиона» Джером Боатенг судится с бывшей девушкой Шерин Зенлер.
В ходе этого дела выяснились новые подробности отношений футболиста с Каси Ленхардт, которая покончила с собой в феврале 2021 года.
По словам людей из окружения девушки, Боатенг бил Ленхардт и оказывал на нее давление.
За несколько недель до суицида немец посещал экс-возлюбленную и, возможно, заставил ее подписать соглашение о неразглашении.
Сам Боатенг отказался отвечать на вопросы об указанном инциденте.