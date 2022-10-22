Джером Боатенг бил бывшую девушку, которая впоследствии покончила с собой

Защитник «Лиона» Джером Боатенг судится с бывшей девушкой Шерин Зенлер.

В ходе этого дела выяснились новые подробности отношений футболиста с Каси Ленхардт, которая покончила с собой в феврале 2021 года.

По словам людей из окружения девушки, Боатенг бил Ленхардт и оказывал на нее давление.

За несколько недель до суицида немец посещал экс-возлюбленную и, возможно, заставил ее подписать соглашение о неразглашении.

Сам Боатенг отказался отвечать на вопросы об указанном инциденте.