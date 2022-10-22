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    Джером Боатенг бил бывшую девушку, которая впоследствии покончила с собой

    Защитник «Лиона» Джером Боатенг судится с бывшей девушкой Шерин Зенлер.

    В ходе этого дела выяснились новые подробности отношений футболиста с Каси Ленхардт, которая покончила с собой в феврале 2021 года.

    По словам людей из окружения девушки, Боатенг бил Ленхардт и оказывал на нее давление.

    За несколько недель до суицида немец посещал экс-возлюбленную и, возможно, заставил ее подписать соглашение о неразглашении.

    Сам Боатенг отказался отвечать на вопросы об указанном инциденте.

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    Источник: Correctiv

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2946

      Ziklop 3 часа назад

      всем либерастам срочно удовлетворить потребности негоро-ботатенга к садизму!

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