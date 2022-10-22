Стала известна задача «Крыльев Советов» на сезон

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов рассказал, какая задача стоит перед «Крыльями Советов» на сезон-2022/23.

«Наша команда влюбила в себя всех болельщиков страны. Мы молодая, интересно играющая в футбол команда.

Конечно, уход ведущих футболистов не мог на нас не сказаться: посмотрите матч между ЦСКА и «Спартаком», голы в ворота ЦСКА забивали [Александр] Соболев и [Антон] Зиньковский, это бывшие наши игроки.

Тем не менее у нас хороший тренер и отличный подбор молодых игроков. Мы любим нашу команду и в беде, и в радости, но в последнее время они нас чаще радуют.

У нас губернатор с детства болеет за «Крылья Советов», прекрасно разбирается в футболе и очень сильно помогает клубу.

Безусловно, мы ставим перед ним задачи. С учетом всех моментов, о которых я говорил, мы должны быть во второй половине первой половины турнирной таблицы», – заявил Фетисов.