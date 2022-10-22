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Стала известна задача «Крыльев Советов» на сезон

22 октября 2022, 10:11
1

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов рассказал, какая задача стоит перед «Крыльями Советов» на сезон-2022/23.

«Наша команда влюбила в себя всех болельщиков страны. Мы молодая, интересно играющая в футбол команда.

Конечно, уход ведущих футболистов не мог на нас не сказаться: посмотрите матч между ЦСКА и «Спартаком», голы в ворота ЦСКА забивали [Александр] Соболев и [Антон] Зиньковский, это бывшие наши игроки.

Тем не менее у нас хороший тренер и отличный подбор молодых игроков. Мы любим нашу команду и в беде, и в радости, но в последнее время они нас чаще радуют.

У нас губернатор с детства болеет за «Крылья Советов», прекрасно разбирается в футболе и очень сильно помогает клубу.

Безусловно, мы ставим перед ним задачи. С учетом всех моментов, о которых я говорил, мы должны быть во второй половине первой половины турнирной таблицы», – заявил Фетисов.

  • «Крылья» набрали 14 очков в 13 турах РПЛ.
  • Команда идет на 10-м месте в таблице лиги.
  • Следующий соперник – «Урал» (24 октября).

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (1)
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Sviro
1666537053
КрыСы согласились на роль инкубатора хороших игроков? А как же свои амбиции? Так и будем жить в нижней половине табла?
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