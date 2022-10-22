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    Стала известна задача «Крыльев Советов» на сезон

    Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов рассказал, какая задача стоит перед «Крыльями Советов» на сезон-2022/23.

    «Наша команда влюбила в себя всех болельщиков страны. Мы молодая, интересно играющая в футбол команда.

    Конечно, уход ведущих футболистов не мог на нас не сказаться: посмотрите матч между ЦСКА и «Спартаком», голы в ворота ЦСКА забивали [Александр] Соболев и [Антон] Зиньковский, это бывшие наши игроки.

    Тем не менее у нас хороший тренер и отличный подбор молодых игроков. Мы любим нашу команду и в беде, и в радости, но в последнее время они нас чаще радуют.

    У нас губернатор с детства болеет за «Крылья Советов», прекрасно разбирается в футболе и очень сильно помогает клубу.

    Безусловно, мы ставим перед ним задачи. С учетом всех моментов, о которых я говорил, мы должны быть во второй половине первой половины турнирной таблицы», – заявил Фетисов.

    • «Крылья» набрали 14 очков в 13 турах РПЛ.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице лиги.
    • Следующий соперник – «Урал» (24 октября).

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    Источник: ТАСС

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