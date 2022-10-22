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    «Это естественный процесс». Семин объяснил спад в игре Захаряна

    Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин ответил на вопросы о «Динамо» и Арсене Захаряне.

    – Как вам нынешнее «Динамо»?

    – Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы.

    На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

    – Вы о Захаряне?

    – Не только о нем. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.

    – Захарян мог надломиться психологически из-за того, что не перешел в «Челси»?

    – Да ничего он не надломился. Это естественный процесс. Синдром второго сезона.

    • «Динамо» идет на 8-м месте в РПЛ после 13 туров.
    • 19-летний Захарян в этом сезоне забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 16 матчах.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +700

      SLADE2019 1 час назад

      Это надо всем прочитать, кто язвит про Захаряна.

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