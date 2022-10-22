«Это естественный процесс». Семин объяснил спад в игре Захаряна

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин ответил на вопросы о «Динамо» и Арсене Захаряне.

– Как вам нынешнее «Динамо»?

– Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы.

На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

– Вы о Захаряне?

– Не только о нем. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.

– Захарян мог надломиться психологически из-за того, что не перешел в «Челси»?

– Да ничего он не надломился. Это естественный процесс. Синдром второго сезона.