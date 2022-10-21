Бундеслига. «Майнц» разгромил «Кельн» (5:0) и поднялся с 11-го места на 3-е

«Майнц» в 11-м туре Бундеслиги крупно обыграл «Кельн». Гости с 28-й минуты были в меньшинстве после удаления Луки Килиана. Одну из желтых карточек он получил за фол в своей штрафной.

У «Майнца» отменили два гола после просмотра видео.

Плотность в таблице позволила «Майнцу» подняться с 11-го места на третье. «Кельн» опустился на девятую строчку.

«Майнц» тренирует его бывший игрок Бо Свенссон.

Германия. Бундеслига. 11-й тур

Майнц – Кельн – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ингвартсен, 11 (с пенальти); 2:0 – Кор, 35; 3:0 – Сташ, 40; 4:0 – Мартин, 73; 5:0 – Онисиво, 83.

Удаления: нет – Килиан, 28 (вторая ж.к.).

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