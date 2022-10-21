Бундеслига. «Майнц» разгромил «Кельн» (5:0) и поднялся с 11-го места на 3-е

«Майнц» в 11-м туре Бундеслиги крупно обыграл «Кельн». Гости с 28-й минуты были в меньшинстве после удаления Луки Килиана. Одну из желтых карточек он получил за фол в своей штрафной.
У «Майнца» отменили два гола после просмотра видео.
Плотность в таблице позволила «Майнцу» подняться с 11-го места на третье. «Кельн» опустился на девятую строчку.
«Майнц» тренирует его бывший игрок Бо Свенссон.
Германия. Бундеслига. 11-й тур
Голы: 1:0 – Ингвартсен, 11 (с пенальти); 2:0 – Кор, 35; 3:0 – Сташ, 40; 4:0 – Мартин, 73; 5:0 – Онисиво, 83.
Удаления: нет – Килиан, 28 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру