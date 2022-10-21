Лаксальт объяснил частые желтые карточки у Фернандеса

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о частых карточках у своего партнера Роберто Фернандеса.

«Каждый игрок знает, когда он совершает ошибки. Частые жeлтые карточки — часть адаптации Фернандеса в России. Естественно, ему нужно работать над собой, но, мне кажется, высказывать ему какие-то претензии не имеет смысла. Наоборот, мы должны поддерживать друг друга. В начале сезона у Фернандеса было два удаления… Я уверен, он понимает, что такого допускать нельзя.

Главный совет, который я дал Фернандесу? Это не так просто, что ты взял и сказал: «Эй, тебе надо прибавить в этом и улучшить вот это». Иногда ты совершаешь ошибки — это часть футбола. Это же не математика, где ты действуешь по какому-то алгоритму. На ошибках учатся», – сказал Лаксальт.