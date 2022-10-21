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    Лаксальт объяснил частые желтые карточки у Фернандеса

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о частых карточках у своего партнера Роберто Фернандеса.

    «Каждый игрок знает, когда он совершает ошибки. Частые жeлтые карточки — часть адаптации Фернандеса в России. Естественно, ему нужно работать над собой, но, мне кажется, высказывать ему какие-то претензии не имеет смысла. Наоборот, мы должны поддерживать друг друга. В начале сезона у Фернандеса было два удаления… Я уверен, он понимает, что такого допускать нельзя.

    Главный совет, который я дал Фернандесу? Это не так просто, что ты взял и сказал: «Эй, тебе надо прибавить в этом и улучшить вот это». Иногда ты совершаешь ошибки — это часть футбола. Это же не математика, где ты действуешь по какому-то алгоритму. На ошибках учатся», – сказал Лаксальт.

    • «Динамо» купило 22-летнего Фернандеса летом у парагвайского «Гуарани» за 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Фернандес провел 9 матчей, забил 2 гола, получил 4 желтые карточки, 2 из которых привели к удалениям.
    • Также у Фернандеса 3 матча в Кубке России (1 желтая).

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.10.2022 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5085

      neim 1 час назад

      Заменять его срочно его при получении жёлтой карточки, иначе опять подведёт !

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      Рейтинг: +98545

      zigbert 2 часа назад

      Лаксальт прав, бесполезно объяснять таким игрокам о подобных нарушениях. Фернандес должен дойти до этого сам.

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