Селюк: «Ротенберг хочет работать в «Локомотиве»

Агент бывшего защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк сообщил о желании клиента работать в системе московского клуба.

— Безусловно, Борис хотел бы находиться в «Локомотиве» и приносить пользу клубу, который он знает не понаслышке, изнутри. Слава богу, в клубе происходят большие перемены и большинство жуликов убрали. Посмотрим, пока еще рано говорить. До декабря, думаю, в «Локомотиве» будут определенные движения. Я считаю, что Борис — очень достойная фигура. Он претендует только на то, чтобы работать в клубе и приносить ему пользу. А какая будет должность, зависит от переговорного процесса. К декабрю будет видно.

— Не проще ли попробовать с «Сочи»?

— Понятно, что «Сочи» есть. Но Москва — это Москва, а Сочи — это Сочи.

— Борис хочет остаться в столице?

— Не то чтобы он хотел или не хотел. Просто когда ты полностью в клубе, знаешь весь коллектив, это другое дело. Если пойти в другой клуб, там должна быть определенная внутренняя адаптация. В первую очередь он хотел бы работать в «Локомотиве».