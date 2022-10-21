Семин раскритиковал КДК за решение по Федотову и Абаскалю

Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов РПЛ Юрий Семин высказался о дисквалификации главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

– Однако КДК дисквалифицировал обоих тренеров на один матч.

– Хм. Я этого не понимаю. КДК нужно было сказать им: идите, посидите в ресторане, поговорите.

– Вот как?

– Да. Можно было сказать Абаскалю: «Гильермо, ты моложе. Пригласи Федотова в ресторан. Посидите, поговорите о футболе, о ваших взаимоотношениях. Пока мы вас не наказываем». Повторяю, это всего лишь эмоции, присущие футболу. Без них футбол умирает. Вот и все. Лучше давайте говорить и писать о качественном дерби. Оба тренера – молодцы. Здорово подготовили свои команды. Вот это действительно важно!