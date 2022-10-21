Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семин раскритиковал КДК за решение по Федотову и Абаскалю

    Бывший главный тренер сборной России и ряда клубов РПЛ Юрий Семин высказался о дисквалификации главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

    – Однако КДК дисквалифицировал обоих тренеров на один матч.

    – Хм. Я этого не понимаю. КДК нужно было сказать им: идите, посидите в ресторане, поговорите.

    – Вот как?

    – Да. Можно было сказать Абаскалю: «Гильермо, ты моложе. Пригласи Федотова в ресторан. Посидите, поговорите о футболе, о ваших взаимоотношениях. Пока мы вас не наказываем». Повторяю, это всего лишь эмоции, присущие футболу. Без них футбол умирает. Вот и все. Лучше давайте говорить и писать о качественном дерби. Оба тренера – молодцы. Здорово подготовили свои команды. Вот это действительно важно!

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    Новости по теме
    В «Спартаке» рассказали, кто будет руководить командой вместо дисквалифицированного Абаскаля 4
    ЦСКА вынудил КДК дисквалифицировать Абаскаля (Иван Карпов) 13
    Алдонин: «Абаскаль спровоцировал Федотова и понес заслуженное наказание» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1377

      Дубина 6 минут назад

      стыдно за газпром всем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2944

      Ziklop 32 минуты назад

      Сёмин дело говорит, раздувают из мухи слона, создают проблемы там где их нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16068

      Barmaleushka 46 минут назад

      Пусть посидят в рэсторане . Главное Кокорина туда не приглашайте .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1377

      Дубина > Barmaleushka 9 минут назад

      Скоро зенит пригласит))) Вместо шлака бразильского((!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19491

      Persona_non_Grata 48 минут назад

      В ресторан тоже можно по разному сходить - вон Кокорин тоже в ресторан сходил )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      loko1982 1 час назад

      Если в ресторане будут уминать щёчки тунца, то все обиды забудут!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16000

      NewLife 1 час назад

      Дед, если тебе на улице дадут в бубен и сломают нос, пригласишь обидчика в ресторан посидеть и поговорить ? Толстовец, блин.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      Таврида > NewLife 35 минут назад

      И за что тебя так отмудохали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      SuperPav11 1 час назад

      У рыжего гордость не позволит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Семин в завязке походу))
      Толковые вещи начал говорить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16000

      NewLife > SpartakMoskwa 1 час назад

      Бестолковые. Это также толково, как ты назвал Локомотив Спартаком.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5920

      Красногорск_Фан > NewLife 16 минут назад

      Да меня тоже это удивляет. Непонятно что имел в виду с точки зрения клубных пристрастий

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11