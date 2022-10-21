«Я слушал и поражался». Экс-селекционер «Анжи» вспомнил рассказ Роберто Карлоса о «Реале»

Бывший селекционер «Анжи» Владислав Бондаренко рассказал о бывших игроках махачкалинского клуба – Самуэле Это'О и Роберто Карлосе.

— Это'О — борзый?

— Борзый! Но имеет на это право. Как человек, который выиграл за карьеру практически все. У него характер победителя, словами не разбрасывается. Ставит цель — и ее добивается.

Последний пример — прошлогодняя победа Самуэля на выборах президента Федерации футбола Камеруна. Поверьте, даже фигуре уровня Это'О заполучить такой пост безумно сложно — с учетом африканской клановости и коррупции. Но он и с этой задачей справился.

— Следующая цель — стать главой государства, как Джордж Веа?

— Мне кажется, у Это'О таких амбиций нет.

— А чем запомнился Роберто Карлос?

— Вот у него пафоса ноль. Когда заглядывал в наш московский офис, болтали обо всем на свете. Например, рассказывал, как в «Реале» проводили свободное время.

— И как?

— «Тренировка утром, к часу мы уже свободны. Ну и едем к кому-то из ребят домой. Устраиваем вечеринку. Назавтра все повторяется. Сначала тренируемся, потом гуляем. И так почти каждый день...»

— Как здоровья на все хватало?

— Не представляю! Я слушал и поражался. Вспоминал тот «Реал». Который трижды выигрывал Лигу чемпионов, а Роберто Карлос носился по бровке с такой скоростью, что никто угнаться не мог.