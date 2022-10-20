Петржела: «Меня никогда не дисквалифицировали в России. Надо вести себя нормально!»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает справедливым решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Меня никогда не дисквалифицировали в России. Точно говорил что-то нецензурное в России. Все говорили. И это нормально. Меня за это никогда не наказывали. Может, не слышали.

Другая команда меня не интересовала. Я занимался всегда только своей. Справедливо ли наказание Абаскаля и Федотова? Надо вести себя нормально! Тренер на первом месте. Как ведет себя он, так и игроки», — сказал Петржела.