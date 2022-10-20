Павлюченко: «В следующем дерби Федотов и Абаскаль обнимутся, и на этом всe прекратится»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко высказался о дисквалификации главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Если КДК так решил, значит, они посчитали это правильным. Но тренеров тоже можно понять. Не обвиняю, что так нельзя. Это дерби, эмоции. Тренеры не хотят проигрывать. Думаю, всe было на эмоциях. В следующий раз Федотов и Абаскаль также встретятся в дерби, обнимутся, и на этом всe прекратится.

Раз КДК так решил, что я могу сделать. Пропустят по матчу и будут работать дальше. Такое бывает — это футбол, а эмоции — часть футбола. Все через это проходили: и футболисты, и тренеры, никуда не денешься от этого», — сказал Павлюченко.