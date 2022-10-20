Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран прокомментировал решение КДК дисквалифицировать Абаскаля и Федотова на один матч

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Это решение КДК, наверняка там глубже разобрались, что именно произошло и вынесли вердикт. Надо же находиться рядом, а комитет как раз всe детально разбирает. Не знаю, кто тут изначально кого провоцировал, у КДК же все записи есть.

    Стоит ли вообще тренеров дисквалифицировать за эмоции в таком матче? Это же спортивный принцип. Можно ругаться, обмениваться репликами, но насколько это всe было глубоко — вопрос.

    Нужно тоже следить за эмоциями, иначе это может передаться футболистам, а они бы во втором тайме перенесут это на поле, например. Начнутся постоянные стычки, грязная игра. Это же тренерский штаб, он подает пример. После игры можно всегда разобрать ситуацию, если что‑то куда‑то не туда зашло.

    Но даже вспоминая себя сейчас понимаю, что лучше потом на табло показывать после победы, а не вступать в полемику.

    Думаю, КДК тщательно и справедливо разобрался в данной ситуации. Непросто разбирать здесь кто прав, а кто виноват, одному выносить наказание, а другому — нет», – сказал Юран.

    Новости по теме
    Петржела: «Меня никогда не дисквалифицировали в России. Надо вести себя нормально!»
    Канчельскис предложил Федотову и Абаскалю встретиться за чашкой чая. Ранее он призывал их выйти «один на один»
    Павлюченко: «В следующем дерби Федотов и Абаскаль обнимутся, и на этом всe прекратится» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      trekgroora 40 минут назад

      Функциональное термобелье с влаговыводящей и теплообменной фунцией, обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Очень удобное и качественное и цена супер ----- https://skrat.it/1fQn3

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15981

      NewLife 1 час назад

      Жополиз.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6597

      Беспонтий > NewLife 1 час назад

      вы опять ник меняете?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15981

      NewLife > Беспонтий 1 час назад

      брр, дешевый высер.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6597

      Беспонтий > NewLife 1 час назад

      ну да
      заигрался малость(
      хотя..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +570

      Янвapь 69 > NewLife 1 час назад

      А я-то смотрю чо от тебя говниной попахивает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11