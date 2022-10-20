Юран прокомментировал решение КДК дисквалифицировать Абаскаля и Федотова на один матч

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Это решение КДК, наверняка там глубже разобрались, что именно произошло и вынесли вердикт. Надо же находиться рядом, а комитет как раз всe детально разбирает. Не знаю, кто тут изначально кого провоцировал, у КДК же все записи есть.

Стоит ли вообще тренеров дисквалифицировать за эмоции в таком матче? Это же спортивный принцип. Можно ругаться, обмениваться репликами, но насколько это всe было глубоко — вопрос.

Нужно тоже следить за эмоциями, иначе это может передаться футболистам, а они бы во втором тайме перенесут это на поле, например. Начнутся постоянные стычки, грязная игра. Это же тренерский штаб, он подает пример. После игры можно всегда разобрать ситуацию, если что‑то куда‑то не туда зашло.

Но даже вспоминая себя сейчас понимаю, что лучше потом на табло показывать после победы, а не вступать в полемику.

Думаю, КДК тщательно и справедливо разобрался в данной ситуации. Непросто разбирать здесь кто прав, а кто виноват, одному выносить наказание, а другому — нет», – сказал Юран.