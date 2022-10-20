Зарема раскритиковала КДК за дисквалификацию Абаскаля

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и тренера ЦСКА Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Одинаковое наказание за несоизмеримые нарушения. То есть, можно обзываться, посылать домой. Тем более, у данного тренерского штаба это рецидив. Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно...

К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге: судейские решения, решения КДК.

Если цель — не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов, с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата , то мы находимся на правильном пути», — сказала Салихова.