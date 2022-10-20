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Зарема раскритиковала КДК за дисквалификацию Абаскаля

20 октября 2022, 15:47
7

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и тренера ЦСКА Владимира Федотова на один матч.

  • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
  • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
  • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Одинаковое наказание за несоизмеримые нарушения. То есть, можно обзываться, посылать домой. Тем более, у данного тренерского штаба это рецидив. Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно...

К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге: судейские решения, решения КДК.

Если цель — не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов, с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата , то мы находимся на правильном пути», — сказала Салихова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1666272033
Бомбардир! Дисквалифицируйте эту девушку на две недели. Слишком много шума от бывшей. Сайт немного отдохнёт от неё
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JTherry
1666274675
"цель — не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов..." ...цель - предоставить работу российским "эффективным манагерам", которых развелось, как дворовых собак видимо-невидимо, умеющим лишь балаболить на срач-тв и в СМИ: выгнали с работы в одном клубе, не беда, срач-тв подберет, работу даст... и будет такой "умник" втирать нам в мозги, что его неправильно понимали в бывшей команде, а если бы ему вдруг дали "порулить" каким-нибудь мадридским Реалом, то он бы всем показал свой уровень...))) а дают торпедо или урал, на худой конец, ну и...
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NewLife
1666275878
Все комменты от хейтеров Спартака как раз подтверждают ее слова, потому что ими ничего не сказано по существу ее замечаний, а лишь низкопробные ругательства - быдло рулит.
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Беспонтий
1666277471
""Ой, напрасно, тётя, Вы лекарства пьёте".. --------------------- а вот что за.ло где армия болельщиков цска или её и здесь нет вякаю только я и Cleaner ну и ещё пара неоформившихся пубертатников всадников без головы даже вова 7 молчит как фуража нажравши и чего я вписался?) всё спартак чемпион
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