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    Зарема раскритиковала КДК за дисквалификацию Абаскаля

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и тренера ЦСКА Владимира Федотова на один матч.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Одинаковое наказание за несоизмеримые нарушения. То есть, можно обзываться, посылать домой. Тем более, у данного тренерского штаба это рецидив. Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, — это дисквалификация на одну игру условно...

    К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге: судейские решения, решения КДК.

    Если цель — не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов, с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата , то мы находимся на правильном пути», — сказала Салихова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3893

      Питерский князь 14 минут назад

      По Зареме надо всех болел СпартаГа оценивать.
      Полная клиника.
      :)))

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      Рейтинг: +17500

      Cleaner 29 минут назад

      Кто ни будь скажите Зареме, что Арнольдыч больше не рулит Спартаком! Ну РЖУ ни могу!...)))

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