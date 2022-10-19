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  • ЭСК вынесла решения по пяти спорным эпизодам в дерби ЦСКА – «Спартак»

ЭСК вынесла решения по пяти спорным эпизодам в дерби ЦСКА – «Спартак»

19 октября 2022, 17:01
17

ЭСК РФС рассмотрела обращение «Спартака» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасeва в пяти эпизодах матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 29-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство игрока «Спартака» Александра Соболева с игроком ЦСКА Бахтиером Зайнутдиновым, по мнению всех членов комиссии, не выходило за рамки допустимых, которые судья позволял вести игрокам на протяжении матча, так как нападающий, почувствовав незначительный контакт со стороны соперника на спине, наклонился вперед и упал на газон неестественным образом, прекратив движение к мячу, преувеличивая последствия этого контакта.

По этим причинам комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации.

2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил Роберто Мойзеса на 43-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что оснований для вынесения предупреждения данному игроку в единоборстве за мяч с Данилой Пруцевым, тем более, второго предупреждения в матче, по мнению большинства членов комиссии, у судьи было явно недостаточно, так как контакт рукой с лицом соперника был неочевидным, игрок ЦСКА выставил руку вперед, видя приближающегося соперника, который сам по инерции наткнулся на эту руку.

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало остановить игру и назначить штрафной удар без вынесения дисциплинарных санкций.

3. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил Виллиана Рошу на 61-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил игры со стороны данного игрока в единоборстве с игроком «Спартака» Михаилом Игнатовым, по мнению большинства членов комиссии, квалифицируется как фол по неосторожности, так как с его стороны не было акцентированного наступа на голеностоп соперника, не было безрассудности, а данное нарушение не привело к очевидному срыву перспективной атаки.

По этой причине, комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

4. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Виллиана Рошу на 78-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против Александра Соболева в единоборстве с ним, по мнению всех членов комиссии, являлось фолом по неосторожности и не являлось очевидным срывом перспективной атаки, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара без вынесения дисциплинарных санкций.

5. Судья ошибочно не удалил с поля игрока ЦСКА Никиту Ермакова на 81-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком «Спартака» Данилой Пруцевым в данном пограничном эпизоде, по мнению большинства членов комиссии, угрожали безопасности соперника, так как после касания мяча вскользь этим игроком, он, продолжив движение ногой в направлении соперника, совершил контакт открытыми шипами в область выше голеностопа.

С учетом того, что было продавливание опорной ноги соперника, большинство комиссии считает, что в действиях игрока ЦСКА присутствовало применение чрезмерной силы, в связи с чем, судья должен был удалить его с поля за серьезное нарушение правил. VAR должен был пригласить судью к монитору для просмотра этого инцидента», – сообщила пресс-служба РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Карасев Сергей
Комментарии (17)
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Беспонтий
1666188625
всё чётко ермакова заслуженно казнить надо было да и он сам согласен ждём фселенский плач
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NewLife
1666189421
У Спартака всегда все безрассудно, у соперника - "по неосторожности". Простите меня Бомбардир, если я, по неосторожности, назову ЭСК ангажированными козлами, повторяю, это по неосторожности.
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paracetamol
1666191052
Ну чё, свинки, скушали?
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zigbert
1666202311
Ну хоть что то не ушло от правосудия.
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alefreddy
1666205099
все на тоненького-другого от комиссии нечего ждать
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Каратель помойников
1666245507
этакий неосторожный роша,а оскар за кривляние вначале матча вручили "по неосторожности"? ощущение, что весь эск пора разогнать, тоже по неосторожности
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