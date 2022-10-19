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    Капитан «Ростова» Глебов: «Не оформлял бы Fan ID, если бы был болельщиом»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о Fan ID.

    — Ты общался с фанатами «Ростова» на эту тему?

    — Общался. Смысл этого общения? Все понимают, что есть Fan ID. Конечно, они говорят, что не вернутся, пока его не отменят.

    — Ты пытался как-то сподвигнуть их на компромисс? Вам же нужна поддержка.

    — У них есть своя позиция. Нужно уважать ее. Все болельщики бойкотируют. Естественно, мы не можем предъявить им, что они не ходят. У них позиция, они поддерживают другие клубы. Мы должны поддержать их.

    — Если бы ты был болельщиком, оформил бы Fan ID?

    — Не знаю. Если активным болельщиком — нет.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24726

      bset 15 минут назад

      Сейчас придет сверху приказ лишить капитанской повязки

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      Рейтинг: +1569

      Benifacto 1 час назад

      да и не оформят, посмотрим дадут ли заднею чинуши, но скорей всего нет, мы же быдло для них....

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