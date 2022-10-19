Капитан «Ростова» Глебов: «Не оформлял бы Fan ID, если бы был болельщиом»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о Fan ID.
— Ты общался с фанатами «Ростова» на эту тему?
— Общался. Смысл этого общения? Все понимают, что есть Fan ID. Конечно, они говорят, что не вернутся, пока его не отменят.
— Ты пытался как-то сподвигнуть их на компромисс? Вам же нужна поддержка.
— У них есть своя позиция. Нужно уважать ее. Все болельщики бойкотируют. Естественно, мы не можем предъявить им, что они не ходят. У них позиция, они поддерживают другие клубы. Мы должны поддержать их.
— Если бы ты был болельщиком, оформил бы Fan ID?
— Не знаю. Если активным болельщиком — нет.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»