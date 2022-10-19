Капитан «Ростова» Глебов: «Не оформлял бы Fan ID, если бы был болельщиом»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о Fan ID.

— Ты общался с фанатами «Ростова» на эту тему?

— Общался. Смысл этого общения? Все понимают, что есть Fan ID. Конечно, они говорят, что не вернутся, пока его не отменят.

— Ты пытался как-то сподвигнуть их на компромисс? Вам же нужна поддержка.

— У них есть своя позиция. Нужно уважать ее. Все болельщики бойкотируют. Естественно, мы не можем предъявить им, что они не ходят. У них позиция, они поддерживают другие клубы. Мы должны поддержать их.

— Если бы ты был болельщиком, оформил бы Fan ID?

— Не знаю. Если активным болельщиком — нет.