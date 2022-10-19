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    Глебов назвал команду, которая удивила его в этом сезоне РПЛ

    Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, какая команда удивила его больше всего в этом сезоне РПЛ.

    — Какая команда на вас произвела самое сильное впечатление? «Зенит»?

    — Нет. По мне, с «Зенитом» была одна из самых легких игр. Не прессинговали, не выдумывали и выбивали мяч. На своей половине поля оборонялись позиционно. Не было агрессии с их стороны.

    Реально удивил «Пари НН». Пришел Галактионов, я работал с ним в молодежной сборной. Я смотрел матчи. Вижу, что команда начала играть в футбол. Реально хорошая команда.

    Знаю, за счет чего они могут выигрывать матчи: создавали напряг подачами, прострелами. Для защитника тяжело, когда постоянно подают. Это стресс — ты в штрафной и не знаешь, как правильно сыграть. «Нижний» я бы выделил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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