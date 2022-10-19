Глебов назвал команду, которая удивила его в этом сезоне РПЛ

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, какая команда удивила его больше всего в этом сезоне РПЛ.

— Какая команда на вас произвела самое сильное впечатление? «Зенит»?

— Нет. По мне, с «Зенитом» была одна из самых легких игр. Не прессинговали, не выдумывали и выбивали мяч. На своей половине поля оборонялись позиционно. Не было агрессии с их стороны.

Реально удивил «Пари НН». Пришел Галактионов, я работал с ним в молодежной сборной. Я смотрел матчи. Вижу, что команда начала играть в футбол. Реально хорошая команда.

Знаю, за счет чего они могут выигрывать матчи: создавали напряг подачами, прострелами. Для защитника тяжело, когда постоянно подают. Это стресс — ты в штрафной и не знаешь, как правильно сыграть. «Нижний» я бы выделил.