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  • Федотов – о первом голе ЦСКА в дерби: «Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут?»

Федотов – о первом голе ЦСКА в дерби: «Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут?»

18 октября 2022, 23:44
1

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал эпизод с первым голом в ворота «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ.

  • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

– Правильно ли повел себя Милан Гайич в моменте с Романом Зобниным, который предшествовал первому голу ЦСКА? Изменился ли ваш взгляд на эту ситуацию за два дня после дерби?

– Мы пересмотрели этот эпизод. Убедились в том, что Гайич не видел упавшего на другой половине поля нашего футболиста, не осознал, что там произошло и зачем Зобнин это делает.

Сначала произошел очень страшный подкат под Карраскаля, когда с ногами был вырван мяч. Это чистое нарушение. Хотя, казалось бы, игра в мяч – но подкат очень агрессивный, как судьи выражаются, безрассудный. Такие сейчас свистят.

Карраскаль остался лежать, «Спартак» подхватил мяч, развивал атаку. И никто не думал останавливаться. Потом Зобнин отпустил мяч, после чего поднял руки.

Гайич полностью концентрировался на мяче, подхватил его, затем сделал передачу в линию атаки, и Чалов забил. Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут? Для этого хватало времени.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зобнин Роман Федотов Владимир
Комментарии (1)
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GermanVo
1666126695
А что мешало остальным игрокам цкг подсказать ему и не бежать в контратаку? Зобнин, по-хорошему, должен был выбивать, но и игроки коней поступили по крысиному. Если б зобнин не остановился, а продолжил играть, всё могло быть по-другому. И тогда бы коняшки воняли, какие мы нехорошие, и что фэйрплэй не соблюдаем. Матч действительно получился и подарил кучу разных эмоций от обеих команд, но осадочек остался.
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