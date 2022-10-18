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    Федотов – о первом голе ЦСКА в дерби: «Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут?»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал эпизод с первым голом в ворота «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ.

    • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    – Правильно ли повел себя Милан Гайич в моменте с Романом Зобниным, который предшествовал первому голу ЦСКА? Изменился ли ваш взгляд на эту ситуацию за два дня после дерби?

    – Мы пересмотрели этот эпизод. Убедились в том, что Гайич не видел упавшего на другой половине поля нашего футболиста, не осознал, что там произошло и зачем Зобнин это делает.

    Сначала произошел очень страшный подкат под Карраскаля, когда с ногами был вырван мяч. Это чистое нарушение. Хотя, казалось бы, игра в мяч – но подкат очень агрессивный, как судьи выражаются, безрассудный. Такие сейчас свистят.

    Карраскаль остался лежать, «Спартак» подхватил мяч, развивал атаку. И никто не думал останавливаться. Потом Зобнин отпустил мяч, после чего поднял руки.

    Гайич полностью концентрировался на мяче, подхватил его, затем сделал передачу в линию атаки, и Чалов забил. Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут? Для этого хватало времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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