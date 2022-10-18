Суд взыскал 65 миллионов рублей с фейсбука в пользу Хохлова

Солнцевский районный суд Москвы рассмотрел иск Дмитрия Хохлова к Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В соцсети блокировалось любое упоминание, связанное с фамилией Хохлова.

Фамилия трактовалась как пренебрежительное наименование украинцев.

Хохлов хотел отсудить 150 миллионов рублей.

Судья постановил частично удовлетворить иск экс-тренера «Динамо» и «Ротора».

Согласно решению суда, компания должна заплатить Хохлову более 65 миллионов рублей.

64 млн в качестве вреда имени;

1 млн в качестве морального вреда;

571 тысячу судебных расходов.

Также суд обязал в течение месяца разблокировать в соцсети все упоминания фамилии Хохлова.