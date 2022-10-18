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    Суд взыскал 65 миллионов рублей с фейсбука в пользу Хохлова

    Солнцевский районный суд Москвы рассмотрел иск Дмитрия Хохлова к Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

    • В соцсети блокировалось любое упоминание, связанное с фамилией Хохлова.
    • Фамилия трактовалась как пренебрежительное наименование украинцев.
    • Хохлов хотел отсудить 150 миллионов рублей.

    Судья постановил частично удовлетворить иск экс-тренера «Динамо» и «Ротора».

    Согласно решению суда, компания должна заплатить Хохлову более 65 миллионов рублей.

    • 64 млн в качестве вреда имени;
    • 1 млн в качестве морального вреда;
    • 571 тысячу судебных расходов.

    Также суд обязал в течение месяца разблокировать в соцсети все упоминания фамилии Хохлова.

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    Источник: «Рен ТВ»

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      Mityai90 10 минут назад

      Бей Хохлов спасай Россию!
      Запятые расставляйте сами.

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