Суд взыскал 65 миллионов рублей с фейсбука в пользу Хохлова

Солнцевский районный суд Москвы рассмотрел иск Дмитрия Хохлова к Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
- В соцсети блокировалось любое упоминание, связанное с фамилией Хохлова.
- Фамилия трактовалась как пренебрежительное наименование украинцев.
- Хохлов хотел отсудить 150 миллионов рублей.
Судья постановил частично удовлетворить иск экс-тренера «Динамо» и «Ротора».
Согласно решению суда, компания должна заплатить Хохлову более 65 миллионов рублей.
- 64 млн в качестве вреда имени;
- 1 млн в качестве морального вреда;
- 571 тысячу судебных расходов.
Также суд обязал в течение месяца разблокировать в соцсети все упоминания фамилии Хохлова.
Источник: «Рен ТВ»