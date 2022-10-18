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  • «Ведет себя как быдлан». Губерниев – о словах Федотова в адрес Абаскаля

«Ведет себя как быдлан». Губерниев – о словах Федотова в адрес Абаскаля

18 октября 2022, 13:39
20

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал Владимира Федотова.

Главный тренер ЦСКА во время воскресного дерби со «Спартаком» (2:2) оскорбил Гильермо Абаскаля.

«Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю.

«Как матерщинник со стажем констатирую: тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведет себя как быдлан.

Стыдоба да и только!!! И тренера, и команду за подобное надо серьезно наказать», – считает Губерниев.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Абаскаль Гильермо Губерниев Дмитрий
Комментарии (20)
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"supermax"
1666090156
почему же как
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zarsm
1666091028
Мистеру "гавно в воротах" уж лучше молчать про быдланов))))
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mahan
1666091259
Кто-то ещё не знал, что в этом весь Федотов. Ни разговаривать нормально не умеет, и тем более вести честную игру с уважением к другим игрокам и тренерам. Жаль только, что позорит не только себя но и клуб и страну в целом, на это еще и смотрят дети. За такое 100% надо принимать дисциплинарные наказания.
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шахта Заполярная
1666091587
Он и компания себя еще в Сочи после игры со Спартаком показали какие они гостеприимные и вежливые. Колизейщики.
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Беспонтий
1666093082
рафинированный столичный интеллигент поспешил вставить свой сребреник в копилку розового цвета раздувающуюся день за днём от неминуемой важности грядущих событий чует кошка что мясо надо есть пока оно тёплое и не воняет хотя почему не воняет?
Ответить
nik55
1666094539
просто он тупой
Ответить
Anton1969
1666095274
Считаю, что федотова надо наказать и что бы просил прощения в прямом эфире, за свои похабные слова!!!
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житель СПб
1666097101
Согласен. Он оскорбил всех нас, унизил весь российский футбол и его болельщиков.
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prtcs
1666098002
"Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял." Почему должны прыгающим рядом руку подавать, а может в морду и без обид.
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saf05
1666105039
Губер сам дерьмо, спросите у людей. А этому рыжему нехрено бегать к чужим скамейкам пусть на своей разбирается. Поросята как были дерьмо так и остались.
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