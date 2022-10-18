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    «Ведет себя как быдлан». Губерниев – о словах Федотова в адрес Абаскаля

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал Владимира Федотова.

    Главный тренер ЦСКА во время воскресного дерби со «Спартаком» (2:2) оскорбил Гильермо Абаскаля.

    «Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю.

    «Как матерщинник со стажем констатирую: тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведет себя как быдлан.

    Стыдоба да и только!!! И тренера, и команду за подобное надо серьезно наказать», – считает Губерниев.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7629

      nik55 8 минут назад

      просто он тупой

      0
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      Рейтинг: +17226

      paracetamol 23 минуты назад

      Я быдлан и ты быдлан, Оба мы быдланы! - Сказал Губошлепов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6461

      Беспонтий 32 минуты назад

      рафинированный столичный интеллигент поспешил вставить свой сребреник
      в копилку розового цвета раздувающуюся день за днём от неминуемой важности
      грядущих событий
      чует кошка что мясо надо есть пока оно тёплое
      и не воняет
      хотя
      почему не воняет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1128

      шахта Заполярная 57 минут назад

      Он и компания себя еще в Сочи после игры со Спартаком показали какие они гостеприимные и вежливые. Колизейщики.

      3
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      Рейтинг: +1804

      mahan 1 час назад

      Кто-то ещё не знал, что в этом весь Федотов. Ни разговаривать нормально не умеет, и тем более вести честную игру с уважением к другим игрокам и тренерам. Жаль только, что позорит не только себя но и клуб и страну в целом, на это еще и смотрят дети. За такое 100% надо принимать дисциплинарные наказания.

      6
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      Рейтинг: +31

      dragoff 1 час назад

      А дело говорит! Наказать обязательно нужно

      6
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      Рейтинг: +1412

      zarsm 1 час назад

      Мистеру "гавно в воротах" уж лучше молчать про быдланов))))

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      Рейтинг: +625

      Fialet > zarsm 33 минуты назад

      Тоже верно.

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      Рейтинг: +10849

      "supermax" 1 час назад

      почему же как

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