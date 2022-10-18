«Ведет себя как быдлан». Губерниев – о словах Федотова в адрес Абаскаля

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал Владимира Федотова.

Главный тренер ЦСКА во время воскресного дерби со «Спартаком» (2:2) оскорбил Гильермо Абаскаля.

«Что ты там рассказываешь? Че ты там машешь своими руками, ***! Че ты там рассказываешь! Ты, ***, езжай домой, *** клоун», – кричал Федотов Абаскалю.

«Как матерщинник со стажем констатирую: тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведет себя как быдлан.

Стыдоба да и только!!! И тренера, и команду за подобное надо серьезно наказать», – считает Губерниев.