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    Радимов возглавит «Пари НН» в случае ухода Галактионова в «Локомотив» («РБ Спорт»)

    Стало известно, кто сменит Михаила Галактионова на посту главного тренера «Пари НН» в случае его ухода в «Локомотив».

    По информации «РБ Спорт», нижегородскую команду с большой долей вероятности возглавит Владислав Радимов. «Зенит» и «Пари НН» уже провели переговоры и практически достигли договоренности.

    • 3 октября Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».
    • Он занял пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
    • Сообщалось, что вопрос с назначением Галактионова в «Локо» уже решен.
    • Ожидается, что тренер уйдет в московский клуб в ноябре, когда в РПЛ наступит зимняя пауза.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +26113

      JTherry 24 минуты назад

      в фарм-3 гапрём заводит "своего" физрука Буланова, чтобы сдавал матчи по 0:8, а не 0:3... одним фармом в РПЛ будет меньше, и воздух будет чище...)

      0
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      Рейтинг: +287

      Номэд 1 час назад

      Ахаха. Вот посмеёмся над бмжарским физруком № 2. Семак, естественно, № 1.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17223

      paracetamol 2 часа назад

      Радимов Зенит-2 не мог в пердиве удержать, а тут - РПЛ, мля!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3202

      acor94 2 часа назад

      Ну чтож, простимся с ещё одним городом в рпл...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10557

      R_a_i_n 2 часа назад

      Вот это карьера, с дубля немытых в команду РПЛ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15836

      Fusballer > R_a_i_n 1 час назад

      Газпром - мечты сбываются!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1470

      jek718875 2 часа назад

      Его Матч ТВ не отпустит, он там главный эксперт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15836

      Fusballer 2 часа назад

      А Мостовому команду подберут?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10557

      R_a_i_n > Fusballer 1 час назад

      Было бы интересно на это глянуть. Ну так, чисто поржать.

      1
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      Рейтинг: +5885

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Буланов в роли тренера бгг

      3
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      Рейтинг: +6451

      Беспонтий 2 часа назад

      тогда с большой долей вероятности ПНН проследует пнх в фнл

      эта бестолочь неспособна к тренерской деятельности тем более на таком уровне
      сплошная спесь и непрофессионализм

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5741

      Павелий > Беспонтий 2 часа назад

      Будем честны: в ПФЛ.

      2
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