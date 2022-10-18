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  • Радимов возглавит «Пари НН» в случае ухода Галактионова в «Локомотив» («РБ Спорт»)

Радимов возглавит «Пари НН» в случае ухода Галактионова в «Локомотив» («РБ Спорт»)

18 октября 2022, 08:23
14

Стало известно, кто сменит Михаила Галактионова на посту главного тренера «Пари НН» в случае его ухода в «Локомотив».

По информации «РБ Спорт», нижегородскую команду с большой долей вероятности возглавит Владислав Радимов. «Зенит» и «Пари НН» уже провели переговоры и практически достигли договоренности.

  • 3 октября Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».
  • Он занял пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
  • Сообщалось, что вопрос с назначением Галактионова в «Локо» уже решен.
  • Ожидается, что тренер уйдет в московский клуб в ноябре, когда в РПЛ наступит зимняя пауза.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Зенит Галактионов Михаил Радимов Владислав
Комментарии (14)
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Беспонтий
1666071273
тогда с большой долей вероятности ПНН проследует пнх в фнл эта бестолочь неспособна к тренерской деятельности тем более на таком уровне сплошная спесь и непрофессионализм
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Красногорск_Фан
1666071331
Буланов в роли тренера бгг
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Fusballer
1666071375
А Мостовому команду подберут?
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jek718875
1666072785
Его Матч ТВ не отпустит, он там главный эксперт
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R_a_i_n
1666074064
Вот это карьера, с дубля немытых в команду РПЛ!
Ответить
acor94
1666074404
Ну чтож, простимся с ещё одним городом в рпл...
Ответить
paracetamol
1666074692
Радимов Зенит-2 не мог в пердиве удержать, а тут - РПЛ, мля!
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JTherry
1666080401
в фарм-3 гапрём заводит "своего" физрука Буланова, чтобы сдавал матчи по 0:8, а не 0:3... одним фармом в РПЛ будет меньше, и воздух будет чище...)
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SLADE2019
1666090144
Надеюсь, что это шутка. Нельзя так над футболом издеваться.
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zigbert
1666094120
Галактионов еще не ушел а там начинают делить тренерское кресло. Но Радимов явно не потянет.
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