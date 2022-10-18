Радимов возглавит «Пари НН» в случае ухода Галактионова в «Локомотив» («РБ Спорт»)

Стало известно, кто сменит Михаила Галактионова на посту главного тренера «Пари НН» в случае его ухода в «Локомотив».
По информации «РБ Спорт», нижегородскую команду с большой долей вероятности возглавит Владислав Радимов. «Зенит» и «Пари НН» уже провели переговоры и практически достигли договоренности.
- 3 октября Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».
- Он занял пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
- Сообщалось, что вопрос с назначением Галактионова в «Локо» уже решен.
- Ожидается, что тренер уйдет в московский клуб в ноябре, когда в РПЛ наступит зимняя пауза.
Источник: «РБ Спорт»