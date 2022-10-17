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    Кокорин: «Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, что не хочет выступать за сборную России.

    — Допустим, ты сейчас забьешь 10 мячей за полгода. И тебя Карпин приглашает. Играть надо будет в Бишкеке, в Тегеране и так далее. Что делать?

    — Вернуться в сборную ради того, чтобы вернуться и играть с ни с кем неконкурирующими странами… Я не понимаю этого.

    Всегда стремился попасть в сборную, чтобы сыграть с топовыми футболистами, против сильных стран, представлять свою страну, соревноваться. Сейчас этого нет, сейчас тяжелое время. Какой смысл? Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич (Карпин) я бы мог c ним поговорить, но ради чего?

    Мне интереснее сейчас на моем новом месте играть. Я хочу много играть. Хотелось бы больше играть официальных игр. Если мне объяснят, зачем я там нужен… Приехать потренироваться? Для чего? Я не понимаю.

    — Ты общаешься с кем-то из игроков сборной России? Что они говорят об этой ситуации?

    — Общаюсь со всеми. Думаю, ты прекрасно все понимаешь. Никто не хочет играть так.

    — Помнишь, после истории с заключением был слух, что в сборную России тебя все равно не пустят?

    — Этот вариант имеет место быть. Что бы я ни сделал, больше чтобы Кокорина там не было. Чтобы не провоцировать людей, которые не хотят там меня видеть, не провоцировать меня, потому что если я куда-то приезжаю, я хочу результата в футболе, а не вот эти подпольные игры.

    Поэтому всем, наверное, будет лучше, чтобы я там не появлялся.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53

      E5 1 час назад

      так сказать, и волки сыты и стулья целы

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      Рейтинг: +26107

      JTherry 1 час назад

      ни один футболист не понимает, для чего собирается эта сборная, видимо, Карпушу давно не видели...)

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