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  • Кокорин: «Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России»

Кокорин: «Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России»

17 октября 2022, 15:58
3

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, что не хочет выступать за сборную России.

— Допустим, ты сейчас забьешь 10 мячей за полгода. И тебя Карпин приглашает. Играть надо будет в Бишкеке, в Тегеране и так далее. Что делать?

— Вернуться в сборную ради того, чтобы вернуться и играть с ни с кем неконкурирующими странами… Я не понимаю этого.

Всегда стремился попасть в сборную, чтобы сыграть с топовыми футболистами, против сильных стран, представлять свою страну, соревноваться. Сейчас этого нет, сейчас тяжелое время. Какой смысл? Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич (Карпин) я бы мог c ним поговорить, но ради чего?

Мне интереснее сейчас на моем новом месте играть. Я хочу много играть. Хотелось бы больше играть официальных игр. Если мне объяснят, зачем я там нужен… Приехать потренироваться? Для чего? Я не понимаю.

— Ты общаешься с кем-то из игроков сборной России? Что они говорят об этой ситуации?

— Общаюсь со всеми. Думаю, ты прекрасно все понимаешь. Никто не хочет играть так.

— Помнишь, после истории с заключением был слух, что в сборную России тебя все равно не пустят?

— Этот вариант имеет место быть. Что бы я ни сделал, больше чтобы Кокорина там не было. Чтобы не провоцировать людей, которые не хотят там меня видеть, не провоцировать меня, потому что если я куда-то приезжаю, я хочу результата в футболе, а не вот эти подпольные игры.

Поэтому всем, наверное, будет лучше, чтобы я там не появлялся.

  • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
  • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арис Россия Кокорин Александр
Комментарии (3)
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JTherry
1666011926
ни один футболист не понимает, для чего собирается эта сборная, видимо, Карпушу давно не видели...)
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E5
1666011943
так сказать, и волки сыты и стулья целы
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kvm
1666036247
опущенным не место в сборной
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