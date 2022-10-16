Федун оценил судейство в матче ЦСКА – «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу арбитров в матче с ЦСКА (2:2).

«На мой взгляд, все нормально. Единственное, показалось, что в конце судья просто устал и стал пропускать моменты. Это вопросы к его физической готовности.

Предвзятости, как раньше, никакой не было», – сказал Федун.

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