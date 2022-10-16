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    Федун оценил судейство в матче ЦСКА – «Спартак»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу арбитров в матче с ЦСКА (2:2).

    «На мой взгляд, все нормально. Единственное, показалось, что в конце судья просто устал и стал пропускать моменты. Это вопросы к его физической готовности.

    Предвзятости, как раньше, никакой не было», – сказал Федун.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19339

      Persona_non_Grata 3 минуты назад

      Карасев - "4+" !!!

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      Рейтинг: +66213

      portero 8 минут назад

      Ну наконец-то Федун доволен судейством...

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      Рейтинг: +22

      diesel ромыч 12 минут назад

      Карасев норм отсудил!

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      Рейтинг: +1089

      ВасяК 13 минут назад

      Это была чесная игра!!!Не как у этой ****!!!

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