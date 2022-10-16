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Федун оценил судейство в матче ЦСКА – «Спартак»

16 октября 2022, 22:23
10

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу арбитров в матче с ЦСКА (2:2).

«На мой взгляд, все нормально. Единственное, показалось, что в конце судья просто устал и стал пропускать моменты. Это вопросы к его физической готовности.

Предвзятости, как раньше, никакой не было», – сказал Федун.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Карасев Сергей
Комментарии (10)
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ВасяК
1665948428
Это была чесная игра!!!Не как у этой ****!!!
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diesel ромыч
1665948466
Карасев норм отсудил!
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portero
1665948692
Ну наконец-то Федун доволен судейством...
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Persona_non_Grata
1665949021
Карасев - "4+" !!!
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Fusballer
1665949284
Судейство было так себе. Но если говорить про момент с Промесом, то решение правильное. Удалить ключевого игрока, в принципиальном дерби, когда обе команды идут рядом - такое себе решение. Это была бы ошибка. Жёлтая - оптимальный вариант. Про Соболя то же самое. Нарушения были, грубости не было. Карасеву спасибо, что не испортил матч.
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zigbert
1665949844
С Федуном можно согласиться. Любой судья мог растеряться от постоянных апелляций игроков на протяжении всего матча.
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эд100
1665950080
карасёв ещё в том сезоне утратил роль лидера... судей. он не внимателен, не последователен, не решителен(трусоват)в решениях своих, он испортил начало игры и плыл по своей волне до конца, не замечая, что уже на берегу(обочине)игры.
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