«*** приезжать тогда?» Джикия – Карасеву после матча с ЦСКА

Надо было Промеса на 5 минуте удалить, а затем и Соболева за удар прямой ногой. А то о*уели вконец
Капитан «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
После игры он подошел к главному арбитру встречи Сергею Карасеву. «*** (зачем) приезжать тогда?» – сказал защитник «Спартака судье.
- «Спартак» набрал 26 очков и занимает 2-е место в чемпионате.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.
10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова
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