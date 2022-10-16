Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «*** приезжать тогда?» Джикия – Карасеву после матча с ЦСКА

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

    После игры он подошел к главному арбитру встречи Сергею Карасеву. «*** (зачем) приезжать тогда?» – сказал защитник «Спартака судье.

    • «Спартак» набрал 26 очков и занимает 2-е место в чемпионате.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

    Новости по теме
    «Можем покричать друг на друга, а можем – ласково». Судья Кукуян – о Джикии 2
    «Некоторым мы сможем прикрыть рот». Джикия – о дерби ЦСКА – «Спартак» 2
    Стала известна степень серьезности травмы Джикии 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:14
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6350

      Ганнибал Лектор 6 минут назад

      Надо было Промеса на 5 минуте удалить, а затем и Соболева за удар прямой ногой. А то о*уели вконец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      dimag 10 минут назад

      Фраза была ,это не спам. Но это было аудио ,а не видео

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4537

      ААМ 10 минут назад

      Если он это сказал, то Джикию надо дисквалифицировать минимум на 5 матчей ЧР.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4537

      ААМ 11 минут назад

      Судейство было некудышним. Но в обе стороны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      dimag 12 минут назад

      Да,я эту фразу слышал. по ТВ ,только не знал что она от Джикии - Карасеву

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11847

      Алексей З 19 минут назад

      Бомбардир, а ты на поле был , всё слышал ?
      Ну и к чему тут это выкладываете ?
      В России РАЗГОВАРИВАЮТ матом , а уж на футбольном поле тем более ( после игры святоетдело ).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66213

      portero 22 минуты назад

      Надо было Карасёву Промяса удалить в самом начале, вот тогда и писец Спартаку....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11847

      Алексей З > portero 16 минут назад

      Ну что баран ( аватарка) ещё может сказать. Пруцеву ногу чуть не сломали , а ВАР промолчал. Эх вы пе..д..рилы всё что-то выискиваете..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66213

      portero > Алексей З 15 минут назад

      Ну хоть не визжу как боров кастрированный, тебе кони яйца оторвали аот и визжишь....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4381

      mopecekca > portero 5 минут назад

      по клавишам не попадаешь??..яйца тебе дома ахмат оторвал, гавноед

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11