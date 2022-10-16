«*** приезжать тогда?» Джикия – Карасеву после матча с ЦСКА

Капитан «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

После игры он подошел к главному арбитру встречи Сергею Карасеву. «*** (зачем) приезжать тогда?» – сказал защитник «Спартака судье.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает 2-е место в чемпионате.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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