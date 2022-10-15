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  • Кавазашвили дал характеристику игроку, которого не хватает «Спартаку»

Кавазашвили дал характеристику игроку, которого не хватает «Спартаку»

15 октября 2022, 22:29
1

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал клуб подписать игрока, который бы управлял атакой.

«У нас с крайними защитниками еще не все ясно, не хватает полузащитника-дирижера.

Можно ли предположить, что купят сразу и левого, и правого защитника? Исключать ничего нельзя, но трансферы будут зависеть от того, при какой схеме будет играть команда.

Не нужно забывать, что Виктор Мозес восстанавливается после тяжелой травмы, сможет ли он вернуться на прежний уровень, это большой вопрос. В целом я согласен, что для усиления необходимо три-четыре новых футболиста», – сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» завтра, 16 октября, может выйти на 2-е место в РПЛ.
  • В этот день команда сыграет с ЦСКА в 13-м туре.
  • У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (79,48 миллиона евро).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кавазашвили Анзор
Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1665866580
Анзор.....а какому клубу кроме Зенита, не нужны усиления? Играли бы в своё время в ЦСКА Месси и Роналду....питерцы были бы вечно вторыми.....
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