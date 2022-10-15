Кавазашвили дал характеристику игроку, которого не хватает «Спартаку»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал клуб подписать игрока, который бы управлял атакой.

«У нас с крайними защитниками еще не все ясно, не хватает полузащитника-дирижера.

Можно ли предположить, что купят сразу и левого, и правого защитника? Исключать ничего нельзя, но трансферы будут зависеть от того, при какой схеме будет играть команда.

Не нужно забывать, что Виктор Мозес восстанавливается после тяжелой травмы, сможет ли он вернуться на прежний уровень, это большой вопрос. В целом я согласен, что для усиления необходимо три-четыре новых футболиста», – сказал Кавазашвили.