Гендиректор «Севастополя»: «ФИФА и УЕФА – враги, финансируемые из Америки»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о своем отношении к вероятным санкциям в отношении РФС со стороны ФИФА в случае интеграции крымских клубов.

– Нет у вас внутреннего чувства вины, что из-за включения крымских клубов ФИФА может исключить РФС?

– На сегодня разве есть какое-то общение у РФС с ФИФА?

ФИФА и УЕФА – это ангажированные политические организации, финансируемые из Америки. Это враги.

Как такие организации могут решать самостоятельно, кого пускать в соревнования, а кого нет? Вы посмотрите, они даже на чемпионате мира заставляют капитанов носить радужные повязки. Это же совсем уже.

Или история с Косово? На каком основании они включили косовскую сборную в соревнования? Потому что так захотелось? Зато теперь грозят наказывать всех, кто будет отказываться играть с Косово.

Я считаю, что мы должны держать правильную человеческую позицию, свою позицию.