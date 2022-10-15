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    Гендиректор «Севастополя»: «ФИФА и УЕФА – враги, финансируемые из Америки»

    Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о своем отношении к вероятным санкциям в отношении РФС со стороны ФИФА в случае интеграции крымских клубов.

    – Нет у вас внутреннего чувства вины, что из-за включения крымских клубов ФИФА может исключить РФС?

    – На сегодня разве есть какое-то общение у РФС с ФИФА?

    ФИФА и УЕФА – это ангажированные политические организации, финансируемые из Америки. Это враги.

    Как такие организации могут решать самостоятельно, кого пускать в соревнования, а кого нет? Вы посмотрите, они даже на чемпионате мира заставляют капитанов носить радужные повязки. Это же совсем уже.

    Или история с Косово? На каком основании они включили косовскую сборную в соревнования? Потому что так захотелось? Зато теперь грозят наказывать всех, кто будет отказываться играть с Косово.

    Я считаю, что мы должны держать правильную человеческую позицию, свою позицию.

    • ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
    • Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

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    Источник: «РБ Спорт»

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