Де Дзерби хочет вернуться в «Шахтер» после ухода из «Брайтона»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби планирует во второй раз возглавить «Шахтер».
«Было очень тяжело покидать «Шахтер». Для меня это до сих пор открытая рана.
После ухода из «Брайтона» я хочу снова стать главным тренером «Шахтeра» – однажды я хочу вернуться», – сказал итальянец.
- Де Дзерби в июле расторг контракт с «Шахтером» по взаимному согласию.
- Он тренировал команду с мая 2021 года и выиграл Суперкубок Украины.
- Его контракт с «Брайтоном» действует до конца сезона-2025/26.
Источник: Sky Sports