Тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем закончился его конфликт с Карраскалем

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов опроверг информацию о разногласиях с полузащитником Хорхе Карраскалем.
В сентябре колумбиец был недоволен своей заменой в матче с «Краснодаром» (4:1).
«Та ситуация не стоила и выеденного яйца. После тренировки мы говорили о другом – о тактических элементах игры.
Футбол разнообразен, в нем много компонентов. Задача футболиста – слушать и усваивать, делать анализ, брать из этого лучшее и развиваться», – сказал Федотов.
- 24-летний Карраскаль в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ после 12 туров.
Источник: «Матч ТВ»