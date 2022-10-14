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    Тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем закончился его конфликт с Карраскалем

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов опроверг информацию о разногласиях с полузащитником Хорхе Карраскалем.

    В сентябре колумбиец был недоволен своей заменой в матче с «Краснодаром» (4:1).

    «Та ситуация не стоила и выеденного яйца. После тренировки мы говорили о другом – о тактических элементах игры.

    Футбол разнообразен, в нем много компонентов. Задача футболиста – слушать и усваивать, делать анализ, брать из этого лучшее и развиваться», – сказал Федотов.

    • 24-летний Карраскаль в этом сезоне забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.
    • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ после 12 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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