Тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем закончился его конфликт с Карраскалем

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов опроверг информацию о разногласиях с полузащитником Хорхе Карраскалем.

В сентябре колумбиец был недоволен своей заменой в матче с «Краснодаром» (4:1).

«Та ситуация не стоила и выеденного яйца. После тренировки мы говорили о другом – о тактических элементах игры.

Футбол разнообразен, в нем много компонентов. Задача футболиста – слушать и усваивать, делать анализ, брать из этого лучшее и развиваться», – сказал Федотов.