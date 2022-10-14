Сарвели ответил, будет ли праздновать гол в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о предстоящей игре 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

– Скоро матч с твоей бывшей командой. Ты много говорил слов благодарности «Крыльям» и в «Коммент.Шоу» сказал, что не будешь праздновать, если забьешь. С какими чувствами готовишься к выезду?

– Я сказал, что не буду праздновать, и это правда, потому что я благодарен «Крыльям» за предыдущие два года, которые я там провел.

С какими чувствами еду? С прекрасными. Отличный город, прекрасный стадион.

– Поддерживаешь связь с кем-то из самарских знакомых?

– С некоторыми ребятами мы часто на связи, постоянно списываемся, созваниваемся.

Вот, например, недавно созванивался с Ромой Ежовым, с которым я играл около десяти лет подряд в одной команде, пообщались и с нетерпением ждем матча.