Сарвели ответил, будет ли праздновать гол в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о предстоящей игре 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
– Скоро матч с твоей бывшей командой. Ты много говорил слов благодарности «Крыльям» и в «Коммент.Шоу» сказал, что не будешь праздновать, если забьешь. С какими чувствами готовишься к выезду?
– Я сказал, что не буду праздновать, и это правда, потому что я благодарен «Крыльям» за предыдущие два года, которые я там провел.
С какими чувствами еду? С прекрасными. Отличный город, прекрасный стадион.
– Поддерживаешь связь с кем-то из самарских знакомых?
– С некоторыми ребятами мы часто на связи, постоянно списываемся, созваниваемся.
Вот, например, недавно созванивался с Ромой Ежовым, с которым я играл около десяти лет подряд в одной команде, пообщались и с нетерпением ждем матча.
- «Крылья» примут «Сочи» в воскресенье в 14:00 мск.
- 25-летний Сарвели сменил команду в июне за 1,2 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард забил 4 гола в 15 матчах.