Промес назвал провокацией журналистов его цитату «Мы порвем ЦСКА!»

Полузащитник «Спартак» Квинси Промес рассказал, как в СМ появилась его фраза «Мы порвем ЦСКА в предстоящем дерби».

«Если честно, я просто фотографировался с фанатами, и рядом были журналисты, которые решили сделать из этого какую‑то историю, хотя я ни на какие вопросы журналистов не отвечал.

Видимо, меня решили спровоцировать, но сейчас я впервые говорю о дерби. Все остальное — фейк ньюс, — сказал Промес.