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    Промес назвал провокацией журналистов его цитату «Мы порвем ЦСКА!»

    Полузащитник «Спартак» Квинси Промес рассказал, как в СМ появилась его фраза «Мы порвем ЦСКА в предстоящем дерби».

    «Если честно, я просто фотографировался с фанатами, и рядом были журналисты, которые решили сделать из этого какую‑то историю, хотя я ни на какие вопросы журналистов не отвечал.

    Видимо, меня решили спровоцировать, но сейчас я впервые говорю о дерби. Все остальное — фейк ньюс, — сказал Промес.

    • Матч состоится 16 октября на «ВЭБ Арене».
    • «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
    • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +98487

      zigbert 2 минуты назад

      Эти журналюги потеряли совесть.

      1
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      Рейтинг: +646

      SLADE2019 15 минут назад

      А я думаю, что что то этакое он фанатам сказал. Всем хорошего дерби.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15839

      NewLife 17 минут назад


      Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

      Какое же дерьмо этот синит-экспресс !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1599

      alefreddy 41 минуту назад

      некоторые любят подлить масло в огонь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7613

      nik55 1 час назад

      это сразу было понятно

      3
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