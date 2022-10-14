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    Черчесов – с результатах с «Ференцварошом» в ЛЕ: «Рекорд для венгерского футбола, но не для меня»

    Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

    • «Ференцварош» набрал 9 очков в 4 матчах и лидирует в группе.
    • Отрыв от второго места – 3 очка.

    «Возможно, это рекорд для венгерского футбола, но не для меня, ведь до этого мне удалось выиграть 6 матчей с московским «Динамо». Мы лидируем в группе, но нам еще предстоят две очень сложные игры против «Монако» и «Трабзонспора».

    Для меня в этом нет ничего особенного. Мы не можем сейчас думать о рекордах, мы идем от матча к матчу. Ранее я уже выигрывал несколько матчей в Лиге чемпионов и как тренер, и как игрок, поэтому не думаю, что стоит говорить о рекордах. Каждая команда нашей группы может выйти в плей-офф», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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