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    Губерниев: «Не удивлюсь, если Талалаев возглавит сборную России»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

    «Талалаев проработал со мной два вечера после Лиги чемпионов и бац – он трудоустроился. В совпадения мы верить не будем, потому что нам не впервые устраивать на работу замечательных людей.

    Но если говорить серьезно – интеллектуал, блестящий игрок в футбол, человек, способный рассказать простым людям, что делать на футбольном поле – точно способен донести мысль 11 игрокам, которые выходят на футбольное поле.

    С одной стороны, грустно, мы не часто будем видеться с Талалаевым, но тренер должен работать и тренировать.

    Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него!

    Сможет ли Талалаев поднять «Торпедо»? Безусловно, он сделает максимум для этого. В противном случае, поставили бы меня или вас, и мы благополучно конкурировали бы со Слуцким» – сказал Губерниев.

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    Источник: Metaratings

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