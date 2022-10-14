Губерниев: «Не удивлюсь, если Талалаев возглавит сборную России»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Талалаев проработал со мной два вечера после Лиги чемпионов и бац – он трудоустроился. В совпадения мы верить не будем, потому что нам не впервые устраивать на работу замечательных людей.

Но если говорить серьезно – интеллектуал, блестящий игрок в футбол, человек, способный рассказать простым людям, что делать на футбольном поле – точно способен донести мысль 11 игрокам, которые выходят на футбольное поле.

С одной стороны, грустно, мы не часто будем видеться с Талалаевым, но тренер должен работать и тренировать.

Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него!

Сможет ли Талалаев поднять «Торпедо»? Безусловно, он сделает максимум для этого. В противном случае, поставили бы меня или вас, и мы благополучно конкурировали бы со Слуцким» – сказал Губерниев.