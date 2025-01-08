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    • Талалаев ограничил список претендентов на чемпионство в РПЛ тремя клубами

    Талалаев ограничил список претендентов на чемпионство в РПЛ тремя клубами

    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «Локомотив», изменив многое в формировании клуба, сейчас показывает тот пример, на который в нынешней геополитической ситуации нужно равняться. У них акцент сделан на собственных воспитанников и россиян, а также на максимальное достижение соотношения «цена‑качество».

    Если говорить о борьбе за чемпионство в РПЛ, то претендента всего три – «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Они очень интересны и перспективны. Дай бог, чтобы к ним подтянулось «Динамо». ЦСКА уже слишком много упустил, чтобы включиться в эту борьбу», – сказал Талалаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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