Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Промес не исключил, что завершит карьеру в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о своем будущем.

    «Спартак» — это мой дом. Мне здесь очень нравится. Не знаю, что будет в будущем, но если всe будет зависеть только от меня, то почему бы мне не остаться здесь до конца карьеры?» — сказал Промес.

    • 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

    Новости по теме
    Промес рассказал, считает ли Соболева лучшим форвардом России 5
    Промес оценил вклад Абаскаля в результаты «Спартака» 2
    Промес высказался о возможном получении российского гражданства 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +521

      egor tikhonov 14 минут назад

      Антоха уже можно сказать ,что почти русский. Грязный только с.ка )). ему никак теперь в европу. (без бабок и на нары). Так , что Антонио запрягай коней на выходной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1087

      ВасяК 16 минут назад

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11