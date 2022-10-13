Промес не исключил, что завершит карьеру в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о своем будущем.

«Спартак» — это мой дом. Мне здесь очень нравится. Не знаю, что будет в будущем, но если всe будет зависеть только от меня, то почему бы мне не остаться здесь до конца карьеры?» — сказал Промес.