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    Черчесов назвал преимущество «Ференцвароша» перед матчем с «Црвеной Звездой»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о предстоящей игре четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды».

    • Команды встретятся сегодня в Будапеште в 22:00 мск.
    • Неделю назад венгры были разгромлены со счетом 1:4.

    «В прошлом матче не была выполнена тренерская установка, поэтому мы не добились хорошего результата. То поражение было оправданным, но у нас есть шанс все исправить.

    «Црвена Звезда» – очень хорошая команда, которая уже много лет успешно выступает на международной арене.

    Но у нас точно будет одно преимущество – это наши болельщики», – заявил Черчесов.

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    Источник: Nemzeti Sport

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