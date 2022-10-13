Черчесов назвал преимущество «Ференцвароша» перед матчем с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о предстоящей игре четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды».

Команды встретятся сегодня в Будапеште в 22:00 мск.

Неделю назад венгры были разгромлены со счетом 1:4.

«В прошлом матче не была выполнена тренерская установка, поэтому мы не добились хорошего результата. То поражение было оправданным, но у нас есть шанс все исправить.

«Црвена Звезда» – очень хорошая команда, которая уже много лет успешно выступает на международной арене.

Но у нас точно будет одно преимущество – это наши болельщики», – заявил Черчесов.