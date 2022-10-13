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  • Генич объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне

Генич объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне

13 октября 2022, 09:09
8

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил перспективы «Спартака» побороться за победу в РПЛ-2022/23.

«Спартак» – чемпион?

– Хочется, чтобы команда ввязалась в эту драку. Они молодые и на кураже. Сейчас красно-белые на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита».

Питерцы могут сыграть вничью с «Факелом», но свое возьмут. Они не проиграли ни одного матча конкуренту.

– То есть не веришь, что «Спартак» станет первым?

– Нет. Потому что «Зенит» может расслабиться, когда везет конкурентам шесть очков. Они понимают: «Сейчас в Воронеж тяжело добирались, матч дневной, аэропорта нет».

Для бразильцев особенно сложно. Поле с высокой травой, специально, наверное, не стригли, чтобы мяч тормозил.

Причем рассказывал кто-то о случаях с командами, у которых быстрые фланги, что середину умышленно не трогали, а на краях стригли.

  • «Зенит» набрал 30 очков в 12 турах РПЛ и лидирует в лиге.
  • «Спартак» идет на 3-м месте, отставая на 5 баллов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Генич Константин
Комментарии (8)
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paracetamol
1665643420
Почему «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне? Да потому, что свини! Опять раздерутся и разругаются.
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NewLife
1665644235
Гейнич совсем уху ел: Воронеж это край света, поле поросло бурьяном, нет поддержки от бакланов, и вообще, бразилам удобней, когда соперник не мешает играть, а судьи выполняют директивы партии и правительства. У Спартака нет запаса прочности, "жопы не того размера".
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nik55
1665644270
как об этом может знать сраный комментатор ?
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piligrim1986
1665644647
пусть за цска переживает лучше
Ответить
шахта Заполярная
1665653061
Во первых не шесть, а пять очков. Во вторых еще играть и играть. Не хочется про этого из грязь тв писать даже, а если напишу, что хочу, то забанят пожизненно.
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Томик
1665657102
Следующий матч "Спартака" случайно судит Карасёв, а на ВАРе Иванов. Что, конечно же, говорит о безусловно и безоговорочном лидерстве "Зенита".
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vovan111
1665751577
Хороший тренер,да и мужик вроде бы не плохой.Я про Талалаева в Торпедо.
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