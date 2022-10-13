Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Генич объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил перспективы «Спартака» побороться за победу в РПЛ-2022/23.

    «Спартак» – чемпион?

    – Хочется, чтобы команда ввязалась в эту драку. Они молодые и на кураже. Сейчас красно-белые на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита».

    Питерцы могут сыграть вничью с «Факелом», но свое возьмут. Они не проиграли ни одного матча конкуренту.

    – То есть не веришь, что «Спартак» станет первым?

    – Нет. Потому что «Зенит» может расслабиться, когда везет конкурентам шесть очков. Они понимают: «Сейчас в Воронеж тяжело добирались, матч дневной, аэропорта нет».

    Для бразильцев особенно сложно. Поле с высокой травой, специально, наверное, не стригли, чтобы мяч тормозил.

    Причем рассказывал кто-то о случаях с командами, у которых быстрые фланги, что середину умышленно не трогали, а на краях стригли.

    • «Зенит» набрал 30 очков в 12 турах РПЛ и лидирует в лиге.
    • «Спартак» идет на 3-м месте, отставая на 5 баллов.

    Новости по теме
    Генич сравнил Дзюбу и Соболева 1
    Генич назвал игрока «Крыльев», который перейдет в «Спартак» 5
    «В разы мастеровитее». Генич сравнил Соболева и Павлюченко 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1290

      Узб@гоеный 17 минут назад

      Срамтак слабоват в коленках тягаться с Зенитом в чемпионате. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11780

      Алексей З 53 минуты назад

      Почему не спросит за коней и Ростов, что вас так Спартак беспокоит ?
      Страх !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7897

      piligrim1986 1 час назад

      пусть за цска переживает лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7594

      nik55 1 час назад

      как об этом может знать сраный комментатор ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15825

      NewLife 1 час назад

      Гейнич совсем уху ел: Воронеж это край света, поле поросло бурьяном, нет поддержки от бакланов, и вообще, бразилам удобней, когда соперник не мешает играть, а судьи выполняют директивы партии и правительства. У Спартака нет запаса прочности, "жопы не того размера".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17206

      paracetamol 1 час назад

      Почему «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне? Да потому, что свини! Опять раздерутся и разругаются.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7594

      nik55 > paracetamol 1 час назад

      стране нужны герои---она родила дурака

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11780

      Алексей З > nik55 51 минуту назад

      Его не страна родила , а пи...да выплюнула.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Конопляных дел мастер > paracetamol 11 минут назад

      Стыдно за хряков.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11