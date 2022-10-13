Генич объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил перспективы «Спартака» побороться за победу в РПЛ-2022/23.

– «Спартак» – чемпион?

– Хочется, чтобы команда ввязалась в эту драку. Они молодые и на кураже. Сейчас красно-белые на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита».

Питерцы могут сыграть вничью с «Факелом», но свое возьмут. Они не проиграли ни одного матча конкуренту.

– То есть не веришь, что «Спартак» станет первым?

– Нет. Потому что «Зенит» может расслабиться, когда везет конкурентам шесть очков. Они понимают: «Сейчас в Воронеж тяжело добирались, матч дневной, аэропорта нет».

Для бразильцев особенно сложно. Поле с высокой травой, специально, наверное, не стригли, чтобы мяч тормозил.

Причем рассказывал кто-то о случаях с командами, у которых быстрые фланги, что середину умышленно не трогали, а на краях стригли.