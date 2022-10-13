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    Генич сравнил Дзюбу и Соболева

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кого считает сильнее – форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбу или нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    – Почему Соболев такой дерзкий?

    – Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Соболев – злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм.

    Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.

    – Как Дзюба?

    – Тот едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.

    – Их можно сравнить?

    – Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.

    – Почему?

    – Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует. Но он неровно проходит дистанцию.

    Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ даже выходя на замены забил бы 15 мячей.

    Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7897

      piligrim1986 1 час назад

      Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей, когда рядом халк или малком/вендел

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