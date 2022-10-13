Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич сравнил Дзюбу и Соболева

13 октября 2022, 07:59
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кого считает сильнее – форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбу или нападающего «Спартака» Александра Соболева.

– Почему Соболев такой дерзкий?

– Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Соболев – злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм.

Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.

– Как Дзюба?

– Тот едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.

– Их можно сравнить?

– Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.

– Почему?

– Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует. Но он неровно проходит дистанцию.

Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ даже выходя на замены забил бы 15 мячей.

Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей.

Еще по теме:
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева 1
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове» 20
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Адана Демирспор Дзюба Артем Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1665644725
Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей, когда рядом халк или малком/вендел
Ответить
Fandorine
1665652456
Лёжа в кровати, под объективом смартфона, стабильно забивал свои 2 мяча)
Ответить
nik55
1665654094
тупое сравнение так как сам комментатор тупой
Ответить
шахта Заполярная
1665654334
Что ты все сравниваешь. Соболев это Соболев. шлюба это шлюба. Тебя же не кто не сравнивает например с Озеровым, Маслаченко, кто ты среди этих великих комментаторов, да ты и сам знаешь кто. 0.
Ответить
NewLife
1665658279
Раз уж пошел такой разговор, то, объективности ради, надо было непременно подробно объяснить, кому и где забивал зюба (привет от арабов и сан маринки) с какими судьями. Все эти сравнения поперли отовсюду перед матчем с конями с целью внести нервозность.
Ответить
Главные новости
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
3
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
6
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
Все новости
Все новости
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
3
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
7
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
5
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+