Генич сравнил Дзюбу и Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кого считает сильнее – форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбу или нападающего «Спартака» Александра Соболева.

– Почему Соболев такой дерзкий?

– Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Соболев – злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм.

Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.

– Как Дзюба?

– Тот едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.

– Их можно сравнить?

– Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.

– Почему?

– Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует. Но он неровно проходит дистанцию.

Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ даже выходя на замены забил бы 15 мячей.

Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей.