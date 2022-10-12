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    Дуймович: «Когда в интервью оправдываю Россию, мне говорят, что я тупой футболист и ничего не понимаю»

    Бывший полузащитник «Динамо», «Локомотива» Томислав Дуймович рассказал, как реагируют на западе, когда он высказывает непопулярную точку зрения о России.

    – Переубеждаете тех, кто плохо думает о России?

    – Не хожу по улицам и не пропагандирую ничего, но если в разговоре всплывают эта тема, то говорю свое мнение. В одном из первых интервью после начала военной операции я сказал, что все не так, как нам говорят [в Европе], что российский народ спровоцирован. Потому что НАТО продолжает расширяться, несмотря на обещания этого не делать. Все, кто прочитал в жизни хотя бы две книжки, знают, что это так. Не одобряю военный конфликт – как спортсмен и как человек. Не хочу, чтобы страдали люди любой страны мира – будь то Сирия, Афганистан, Украина, Россия или кто-то еще. Жаль, что так происходит, но при этом понимаю как одну сторону, так и другую.

    – Какая реакция была на интервью в Хорватии?

    – Не очень хорошая. Процентов 80 сказали, что я тупой футболист и ничего не понимаю. Ну это как всегда. А потом – через месяц – высказался наш президент и говорил примерно то же самое, что и я. Потому что президент, в отличии от премьера, у нас немного объективнее – и он на стороне России. Другие военные аналитики говорили позже примерно то же, что и я. Поэтому на ситуацию стали чуть иначе смотреть. Но никто не знал, что это будет так долго, что военная операция начнет расширяться. Ожидали, что пройдет две недели – и все закончится.

    Сейчас в Загреб, как и в в целом в Европу, много украинцев приехало – вижу много украинских флагов, машин с их номерами. Очень много. Мы с теплотой их принимаем у себя.

    • 41-летний Дуймович завершил карьеру в 2014 году.
    • В РПЛ игрок выступал с 2006 по 2013 год.
    • На счету игрока 19 матчей за сборную Хорватии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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