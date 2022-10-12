Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Соломатин назвал проблему ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

    Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Дерби – абсолютно непредсказуемая игра, но я как болельщик ЦСКА скажу, что верю в армейцев и жду победы над «Спартаком». Да, у красно-синих страдает реализация и в матче с «Динамо» они много не забили, но надеюсь, что в игре с «красно-белыми» все будет наоборот.

    «Спартак» все свои мячи забил «Крыльям», а ЦСКА не забил бело-голубым то, что должен был. Надеюсь, что те голы, которые «армейцы» не отправили в сетку ворот в матче с «Динамо» забьют «красно-белым». Не знаю будет ли это дерби одним из самых интересных за последнее время, но этого нельзя исключать», – сказал Соломатин.

    • Матч состоится 16 октября на «ВЭБ Арене».
    • «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
    • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.

    Новости по теме
    Ребров: «За победу над ЦСКА «Спартаку» простят все»
    «Спартак» и ЦСКА претендуют на полузащитника «Маккаби» Х
    Промес: «Спартак» порвет ЦСКА!» 28
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11