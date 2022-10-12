Соломатин назвал проблему ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«Дерби – абсолютно непредсказуемая игра, но я как болельщик ЦСКА скажу, что верю в армейцев и жду победы над «Спартаком». Да, у красно-синих страдает реализация и в матче с «Динамо» они много не забили, но надеюсь, что в игре с «красно-белыми» все будет наоборот.

«Спартак» все свои мячи забил «Крыльям», а ЦСКА не забил бело-голубым то, что должен был. Надеюсь, что те голы, которые «армейцы» не отправили в сетку ворот в матче с «Динамо» забьют «красно-белым». Не знаю будет ли это дерби одним из самых интересных за последнее время, но этого нельзя исключать», – сказал Соломатин.