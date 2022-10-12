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Мостовой: «Спартак» зависим от Промеса и Соболева»

12 октября 2022, 08:04
4

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поговорил о предстоящем матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Меня не смущает то, что ЦСКА и «Спартак» находятся сейчас в хорошей форме, эти команды равны. Многие хвалят красно-белых после последних игр, но это нормально. Не стоит забывать, что «Спартак» в прошлом сезоне был на последнем месте, поэтому теперь все так радуются.

У ЦСКА есть не большое преимущество перед красно-белыми, у «армейцев» вариантов побольше. «Спартак» сейчас зависим от Квинси Промеса и Александра Соболева, а у красно-синих может выстрелить любой и выдать хорошую игру. С этой точки зрения будет любопытно посмотреть этот матч. Интереснее всего будет «Зениту», петербуржцы, наверное, будут ждать ничьи в дерби», – сказал Мостовой.

  • Дерби состоится 16 октября.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Fusballer
1665551345
"Не стоит забывать, что «Спартак» в прошлом сезоне был на последнем месте, поэтому теперь все так радуются." - на последнем месте? Что за бред!))
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nik55
1665553505
когда ты заглохнешь ? твои высеры о команде всем уже надоели
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SLADE2019
1665559836
Снова наезжают на Мостового. И снова после его вполне аргументированных выводов. Вот что он сказал неверного? Про последнее место - образно выразился, плюс недалеко от последнего и были.
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