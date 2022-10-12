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    Мостовой: «Спартак» зависим от Промеса и Соболева»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поговорил о предстоящем матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

    «Меня не смущает то, что ЦСКА и «Спартак» находятся сейчас в хорошей форме, эти команды равны. Многие хвалят красно-белых после последних игр, но это нормально. Не стоит забывать, что «Спартак» в прошлом сезоне был на последнем месте, поэтому теперь все так радуются.

    У ЦСКА есть не большое преимущество перед красно-белыми, у «армейцев» вариантов побольше. «Спартак» сейчас зависим от Квинси Промеса и Александра Соболева, а у красно-синих может выстрелить любой и выдать хорошую игру. С этой точки зрения будет любопытно посмотреть этот матч. Интереснее всего будет «Зениту», петербуржцы, наверное, будут ждать ничьи в дерби», – сказал Мостовой.

    • Дерби состоится 16 октября.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7587

      nik55 32 минуты назад

      когда ты заглохнешь ? твои высеры о команде всем уже надоели

      2
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      Рейтинг: +15750

      Fusballer 1 час назад

      "Не стоит забывать, что «Спартак» в прошлом сезоне был на последнем месте, поэтому теперь все так радуются." - на последнем месте? Что за бред!))

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      Рейтинг: +10440

      R_a_i_n > Fusballer 23 минуты назад

      А чего удивляться? Мостовой=бред. Привыкаем.

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