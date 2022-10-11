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    Лига чемпионов. «Ман Сити» без Холанда сыграл вничью с «Копенгагеном», Марез не реализовал пенальти

    «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд остался в запасе английского клуба. На 25-й минуте полузащитник «Ман Сити» Рияд Марез не реализовал пенальти.

    Команда Хосепа Гвардиолы играла в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Серхио Гомеса.

    «Ман Сити» продолжает лидировать в группе G с десятью очками. «Копенгаген» поднялся на третью строчку.

    Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

    Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0

    Удаления: нет – Гомес, 30.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1106

      САНЁК17 1 час назад

      Копецгаген,так можно назвать эту дохлую команду, за два тайма удар в створ уступает сопернику,даже играя большинстве.

      0
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      Рейтинг: +614

      Fialet > САНЁК17 25 минут назад

      Копенкакен.

      0
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