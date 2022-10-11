Лига чемпионов. «Ман Сити» без Холанда сыграл вничью с «Копенгагеном», Марез не реализовал пенальти

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд остался в запасе английского клуба. На 25-й минуте полузащитник «Ман Сити» Рияд Марез не реализовал пенальти.
Команда Хосепа Гвардиолы играла в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Серхио Гомеса.
«Ман Сити» продолжает лидировать в группе G с десятью очками. «Копенгаген» поднялся на третью строчку.
Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0
Удаления: нет – Гомес, 30.
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Источник: Бомбардир.ру