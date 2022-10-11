Лига чемпионов. «Ман Сити» без Холанда сыграл вничью с «Копенгагеном», Марез не реализовал пенальти

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд остался в запасе английского клуба. На 25-й минуте полузащитник «Ман Сити» Рияд Марез не реализовал пенальти.

Команда Хосепа Гвардиолы играла в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Серхио Гомеса.

«Ман Сити» продолжает лидировать в группе G с десятью очками. «Копенгаген» поднялся на третью строчку.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0

Удаления: нет – Гомес, 30.

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