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  • Орлов назвал несколько причин, почему «Локомотив» должен вернуть Семина

Орлов назвал несколько причин, почему «Локомотив» должен вернуть Семина

11 октября 2022, 12:33
1

Комментатор Геннадий Орлов выступил за назначение Юрия Семина главным тренером «Локомотива».

«Не нужно смотреть на возраст Юрия Палыча. Да, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что у него обязательно все получится в «Локомотиве». Но предпосылки к этому есть. Я же общаюсь с ним.

Он в форме, понимаете? Держит руку на пульсе, не устарел в профессиональном плане. Это, может быть, единственный наш тренер, который посещает каждый финал Лиги чемпионов. Учится, подсматривает что-то у европейских тренеров. Не запускает себя, хочет совершенствоваться. Творческий человек.

Конечно, решать руководству «Локомотива». Но вы представляете, сколько людей возвратится на трибуны при Семине? Юрий Палыч вернет Лоськова, Пашинина, наберет помощников. И «Локомотив» сразу задышит! Станет популярным клубом!

Должна быть логика в принятии таких решений, понятные критерии отбора. Мы же видим, к чему привела ставка на немцев. Семину, например, можно предложить контракт на два года, чтобы он и командой руководил, и готовил себе постепенно смену — например Лоськова. Вот тогда будет преемственность, сохранятся традиции. Надо же дорожить такой фигурой, как Семин!

Как можно было отказаться от такого символа?» – сказал Орлов.

  • Накануне клуб уволил Йозефа Циннбауэра.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
  • Семин не работает с клубе с мая 2020 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (1)
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sined1951
1665486518
Орлов все правильно изложил. К сожалению из клуба не убрали Плутника и Леонченко, это шлак, который будет мешать работе.
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