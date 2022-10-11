Орлов назвал несколько причин, почему «Локомотив» должен вернуть Семина

Комментатор Геннадий Орлов выступил за назначение Юрия Семина главным тренером «Локомотива».

«Не нужно смотреть на возраст Юрия Палыча. Да, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что у него обязательно все получится в «Локомотиве». Но предпосылки к этому есть. Я же общаюсь с ним.

Он в форме, понимаете? Держит руку на пульсе, не устарел в профессиональном плане. Это, может быть, единственный наш тренер, который посещает каждый финал Лиги чемпионов. Учится, подсматривает что-то у европейских тренеров. Не запускает себя, хочет совершенствоваться. Творческий человек.

Конечно, решать руководству «Локомотива». Но вы представляете, сколько людей возвратится на трибуны при Семине? Юрий Палыч вернет Лоськова, Пашинина, наберет помощников. И «Локомотив» сразу задышит! Станет популярным клубом!

Должна быть логика в принятии таких решений, понятные критерии отбора. Мы же видим, к чему привела ставка на немцев. Семину, например, можно предложить контракт на два года, чтобы он и командой руководил, и готовил себе постепенно смену — например Лоськова. Вот тогда будет преемственность, сохранятся традиции. Надо же дорожить такой фигурой, как Семин!

Как можно было отказаться от такого символа?» – сказал Орлов.