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    Друг Кокорина: «Шампанское и гимн России в Монте-Карло заказал хозяин клуба»

    Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего Александра Кокорина, вспомнил о вечеринке в ночном клубе в Монте-Карло, на которую попал форвард «Ариса» после вылета сборной России с Евро-2016.

    — Ты же понимаешь, что весь негативный образ Саши в медиа создавался годами. В том числе из-за его поступков: шампанское в Монако после вылета с Евро, стрельба из пистолета на твоей свадьбе.

    — Давай сразу разберемся. Насчет Монако — Саша и Паша (Мамаев) полетели туда после Евро. 11 дней они вообще не выходили из отеля. Потом хозяин этого клуба Женя, русский парень, позвал их посидеть — они были знакомы.

    Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше. Но в медиа перевернули все иначе. А про пистолет на моей свадьбе скажу лишь одно — он был ненастоящим.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • Летом игрок должен вернуться в Италию.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17372

      Cleaner 1 час назад

      Только что придумал?..)))

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      Рейтинг: +1202

      Hoahin 2 часа назад

      Вот только у того клуба хозяин никакой не Женя, а итальянец какой-то, а шампанское заказывал какой то русский олигарх, все уже давно установлено, свидетелей там полно было

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      Рейтинг: +11737

      Алексей З > Hoahin 27 минут назад

      Какие ещё свидетели, там что преступление свершалось ?
      В отпуске , отдыхали , какие проблемы ?
      Вы на отдыхе не расслабляетесь , святой и безгрешный?

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      Рейтинг: +1202

      Hoahin > Алексей З 18 минут назад

      Да ладно Лешка не мурчи, а внимательно мой коммент почитай. Я там ни слова плохого про твою Коку не сказал. Одно дело в отдыхе "расслабляться" простому человеку, а совсем другое медийному футболисту сборной, которая только недавно с треском вылетела, разницу чуешь, Лешка, если нет то и разговаривать с тобой нет смысла. Если б Кока там отдыхал и расслаблялся то и вопросов к нему не было никаких.

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      Рейтинг: +11737

      Алексей З 3 часа назад

      Оставьте его в покое и так уже сделали самым отрицательным героем своего времени.
      Не ангел, но и не дьявол.

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      Рейтинг: +3105

      FRZZ > Алексей З 2 часа назад

      Согласен.

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      Рейтинг: +17372

      Cleaner > Алексей З 1 час назад

      Так Кокорин и есть САМЫЙ отрицательный футбольный персонаж в России. Назовите более отрицательного, если можете.

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      Рейтинг: +11737

      Алексей З > Cleaner 29 минут назад

      Его таким СМИ сделали. Если каждый день врать по ТВ , то во всякую ахинею поверишь.
      Сколько их спиваются и по зонам чалятся, а он худо-бедно , а в обойме. Ещё находятся люди , которые ему платят деньги.
      Погугли и узнаешь , сколько их разводятся , детей всоих не признают , женщин бьют, а дое...лись до него.

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