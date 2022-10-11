Друг Кокорина: «Шампанское и гимн России в Монте-Карло заказал хозяин клуба»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего Александра Кокорина, вспомнил о вечеринке в ночном клубе в Монте-Карло, на которую попал форвард «Ариса» после вылета сборной России с Евро-2016.
— Ты же понимаешь, что весь негативный образ Саши в медиа создавался годами. В том числе из-за его поступков: шампанское в Монако после вылета с Евро, стрельба из пистолета на твоей свадьбе.
— Давай сразу разберемся. Насчет Монако — Саша и Паша (Мамаев) полетели туда после Евро. 11 дней они вообще не выходили из отеля. Потом хозяин этого клуба Женя, русский парень, позвал их посидеть — они были знакомы.
Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше. Но в медиа перевернули все иначе. А про пистолет на моей свадьбе скажу лишь одно — он был ненастоящим.
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Летом игрок должен вернуться в Италию.