Друг Кокорина: «Шампанское и гимн России в Монте-Карло заказал хозяин клуба»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего Александра Кокорина, вспомнил о вечеринке в ночном клубе в Монте-Карло, на которую попал форвард «Ариса» после вылета сборной России с Евро-2016.

— Ты же понимаешь, что весь негативный образ Саши в медиа создавался годами. В том числе из-за его поступков: шампанское в Монако после вылета с Евро, стрельба из пистолета на твоей свадьбе.

— Давай сразу разберемся. Насчет Монако — Саша и Паша (Мамаев) полетели туда после Евро. 11 дней они вообще не выходили из отеля. Потом хозяин этого клуба Женя, русский парень, позвал их посидеть — они были знакомы.

Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше. Но в медиа перевернули все иначе. А про пистолет на моей свадьбе скажу лишь одно — он был ненастоящим.