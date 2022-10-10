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    Какие сюжеты выходных вы пропустили: отмененный гол Миранчука, уникальное достижение из Франции

    Выходные закончились, и было много важного и интересного: от яркой победы «Спартака» до поражения «Ливерпуля» в матче против «Арсенала».

    Но «Бомбардир» снова выходит с понедельничной рубрикой про малозаметные сюжеты. В тексте традиционно их будет пять штук.

    «Ливерпуль» вылетел из гонки за чемпионство АПЛ

    Нельзя просто так пройти мимо очередной неудачи «Ливерпуля» в этом сезоне Премьер-лиги. После восьми матчей у него всего 10 очков: две победы, четыре ничьих и два поражения. Последнее – от «Арсенала» (2:3). И Юрген Клопп уже высказался о перспективах «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ. Комментарий очень печальный:

    «Мы не участвуем в чемпионской гонке. Сейчас мы испытываем трудности, но должны продолжать двигаться дальше. Будем выходить на поле и сражаться. Мы здесь не для того, чтобы мириться с ситуацией и вспоминать о прошлом сезоне».

    Правда в том, что у «Ливерпуля» худший старт при Клоппе. А в следующем туре он встретится с «Манчестер Сити».

    Миранчук забил, но мяч отменили – «Торино» очень не везло в этой игре

    В последнем туре «Торино» встречалось с «Эмполи» и в целом мог прерывать серию из трех поражений в лиге подряд победой. Но «Торино» очень не везло в этом матче. Есть два момента

    Первый – гол Алексея Миранчука. Классная комбинация, в конце которой Миранчук замкнул передачу головой и переправил мяч в ворота. Но гол был отменен из-за офсайда.

    Второй – гол Тони Санабриа, который тоже был отменен из-за офсайда.

    В итоге «Торино» пропустило и отыгралось лишь на 90-й минуте. Миранчук в этой встрече отыграл 74 минуты.

    Уникальное достижение Димитри Пайета – ни у кого в истории чемпионата Франции не было такого

    Есть две стороны последнего матча «Марселя» в Лиге 1 – против «Аяччо». Вроде бы первое поражение в сезоне: до этого были семь побед и две ничьих. Но есть и приятная часть – уникальное достижение Димитри Пайета благодаря реализованному пенальти.

    Этот гол стал сотым для него. В 476 матчах чемпионата Франции у него:

    • 100 забитых мячей;
    • 112 ассистов.

    Это первый игрок в истории Франции со 100+ голами. Пайет играл во Франции за «Нант», «Лилль», «Сент-Этьен» и «Марсель».

    Игроки «Лидса» были экстренно эвакуированы из самолета

    9 октября «Лидс» на выезде проиграл «Кристал Пэлас» и тем же вечером вернулся самолетом домой. На обратном пути с командой произошел неприятный инцидент.

    За 15 минут до посадки члены «Лидса» почувствовали в салоне самолета запах горящей резины. Пилоты спокойно посадили самолет, а команду встретил не только автобус рядом с бортом, но и скорая помощь и пожарные. Никакого возгорания в итоге не было, а авиакомпания заявила, что после предварительного осмотра не нашла источников резкого запаха.

    Самолет приземлился в 18:00. Все рейсы, которые должны были сесть вслед за самолетом «Лидса» в аэропорту «Лидс-Бамфорд» кружили в воздухе до 19:30 в ожидании разрешения ситуации.

    Дибала получил травму, исполняя пенальти – Моуринью сказал, что ситуация выглядит плохо

    В 9-м туре Серии А «Рома» дома обыграла «Лечче». Победный мяч на 49-й минуте с пенальти забил Пауло Дибала – для него это гол в пятом подряд матче за «Рому». Но есть и неприятный момент – во время исполнения пенальти он получил повреждение:

    Первая реакция – он скривил лицо. Жозе Моуринью сразу же после этого заменил Дибалу, а после матча сказал, что ситуация выглядит плохо. Итальянские медиа пишут, что Дибала может пропустить из этой травмы ЧМ. Результат даст углубленное обследование, которое состоится днем 10 октября.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3807

      Питерский князь 46 минут назад

      А кто такой Миранчук?
      :))))
      Сечас самое оо время играть в Европе, ещп лучше в чемпионате, пока еще существующей Украины.
      :)))

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