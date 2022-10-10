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    Кавазашвили: «Все время лижем Европе пятую точку, говоря про их футболистов. Настало время им сравнивать своих игроков с нашими»

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о сравнении нападающего «Спартака» Александра Соболева и форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    «Какой блин еще Холанд? Ни на кого наших футболистов сваливать не нужно. Настало время, чтобы Европа сравнивала наших футболистов со своими.

    А то мы все время им пятую точку лижем, говоря, какие у них играют футболисты, а про наших ребят забываем.

    Понимаю, если бы его сравнивали с Пеле, Стрельцовым, или еще с кем-нибудь из великих, но Холанд...

    Сейчас Соболев набрал очень серьезную форму, почувствовал уверенность и начал забивать. Команда играет на него, а он отплачивает им своими голами.

    Главное, что еще и тренер начал ему доверять», – сказал Кавазашвили.

    • В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
    • Холанд отличился 20 голами и 3 результативными передачами в 13 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +639

      SLADE2019 22 минуты назад

      Уважаемые родственники г-на Кавазашвили, ну хватит уже деда на посмешище выставлять. Держите старика. Бомбардиру то одна забава, а над вашим родственником смеются.

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      Рейтинг: +46

      яиссор 35 минут назад

      Ну, как говорится, дед, пей таблетки

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