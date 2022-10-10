Кавазашвили: «Все время лижем Европе пятую точку, говоря про их футболистов. Настало время им сравнивать своих игроков с нашими»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о сравнении нападающего «Спартака» Александра Соболева и форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Какой блин еще Холанд? Ни на кого наших футболистов сваливать не нужно. Настало время, чтобы Европа сравнивала наших футболистов со своими.
А то мы все время им пятую точку лижем, говоря, какие у них играют футболисты, а про наших ребят забываем.
Понимаю, если бы его сравнивали с Пеле, Стрельцовым, или еще с кем-нибудь из великих, но Холанд...
Сейчас Соболев набрал очень серьезную форму, почувствовал уверенность и начал забивать. Команда играет на него, а он отплачивает им своими голами.
Главное, что еще и тренер начал ему доверять», – сказал Кавазашвили.
- В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
- Холанд отличился 20 голами и 3 результативными передачами в 13 матчах.
Источник: «РБ Спорт»