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  • Кавазашвили: «Все время лижем Европе пятую точку, говоря про их футболистов. Настало время им сравнивать своих игроков с нашими»

Кавазашвили: «Все время лижем Европе пятую точку, говоря про их футболистов. Настало время им сравнивать своих игроков с нашими»

10 октября 2022, 12:50
4

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о сравнении нападающего «Спартака» Александра Соболева и форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Какой блин еще Холанд? Ни на кого наших футболистов сваливать не нужно. Настало время, чтобы Европа сравнивала наших футболистов со своими.

А то мы все время им пятую точку лижем, говоря, какие у них играют футболисты, а про наших ребят забываем.

Понимаю, если бы его сравнивали с Пеле, Стрельцовым, или еще с кем-нибудь из великих, но Холанд...

Сейчас Соболев набрал очень серьезную форму, почувствовал уверенность и начал забивать. Команда играет на него, а он отплачивает им своими голами.

Главное, что еще и тренер начал ему доверять», – сказал Кавазашвили.

  • В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
  • Холанд отличился 20 голами и 3 результативными передачами в 13 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Холанд Эрлинг Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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SLADE2019
1665397624
Уважаемые родственники г-на Кавазашвили, ну хватит уже деда на посмешище выставлять. Держите старика. Бомбардиру то одна забава, а над вашим родственником смеются.
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portero
1665401362
Настало время варится внутри, ЕК нам минимум четыре года не видать...
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TOMSON
1665402209
Давайте просто сравним кому забивает Холанд и кому Соболев. Я уже молчу про качество и количество голов.
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Fusballer
1665403031
Дзюба - лучший игрок в истории, так что весь мир равняется на него.
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