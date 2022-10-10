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Ташуев рассказал, за счет чего «Оренбург» обыграл «Ахмат»

10 октября 2022, 08:57

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды от «Оренбурга» в 12-м туре РПЛ.

– Как игра изменилась во втором тайме? Ведь первый был за «Ахматом».

– Соперник перешел на игру в два нападающих во втором тайме. Мы подсказали сразу, что надо быть более внимательными. Но немножко не разобрались. Будем по видео разбирать.

Раскрылись фланги – и доставка с флангов. И позиция со стороны защитников при голе была немного ошибочной. Дали свободно пробить. Простая подача, казалось бы, а мяч попадает к нападающему.

Ресурс центральной зоны обороны, ребята играют вроде бы, стараются. Но в какой‑то момент ошибочка была в чем‑то. И немного не хватило на поле какого‑то стержневого футболиста, который бы игру успокоил.

Стали терять мяч в простых ситуациях, а ошибки были вынужденными. Собрались, концовку провели качественно. Могли забивать, но это футбол, а мы не забили.

– Чем можно быть все‑таки довольным в такой игре?

– Я вижу, как команда старается играть в футбол, который мы хотим, с акцентом на агрессивное нападение. Но немного надежности в действиях не хватает.

Передачи не в адрес, действуем не в адрес. Не совсем правильное выбираем на поле решение. Бывает. Может, издержки, что игра перестраивается в другом русле. Посмотрим, будем думать.

Если брать по содержанию, то матч был интересным и обоюдоострым. Но нас не устраивает, что мы позволили забить слишком легко два гола.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахмат Ташуев Сергей
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