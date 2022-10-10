Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ташуев рассказал, за счет чего «Оренбург» обыграл «Ахмат»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды от «Оренбурга» в 12-м туре РПЛ.

    – Как игра изменилась во втором тайме? Ведь первый был за «Ахматом».

    – Соперник перешел на игру в два нападающих во втором тайме. Мы подсказали сразу, что надо быть более внимательными. Но немножко не разобрались. Будем по видео разбирать.

    Раскрылись фланги – и доставка с флангов. И позиция со стороны защитников при голе была немного ошибочной. Дали свободно пробить. Простая подача, казалось бы, а мяч попадает к нападающему.

    Ресурс центральной зоны обороны, ребята играют вроде бы, стараются. Но в какой‑то момент ошибочка была в чем‑то. И немного не хватило на поле какого‑то стержневого футболиста, который бы игру успокоил.

    Стали терять мяч в простых ситуациях, а ошибки были вынужденными. Собрались, концовку провели качественно. Могли забивать, но это футбол, а мы не забили.

    – Чем можно быть все‑таки довольным в такой игре?

    – Я вижу, как команда старается играть в футбол, который мы хотим, с акцентом на агрессивное нападение. Но немного надежности в действиях не хватает.

    Передачи не в адрес, действуем не в адрес. Не совсем правильное выбираем на поле решение. Бывает. Может, издержки, что игра перестраивается в другом русле. Посмотрим, будем думать.

    Если брать по содержанию, то матч был интересным и обоюдоострым. Но нас не устраивает, что мы позволили забить слишком легко два гола.

    Новости по теме
    РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН» 11
    ⚽ РПЛ. «Ростов» примет «Краснодар», «Спартак» разгромил «Крылья Советов»
    Стали известны составы «Оренбурга» и «Ахмата»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11