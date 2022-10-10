Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 12-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Были отрезки, когда мы очень организованно, хорошо контролировали игру, создавали моменты. Но были ситуации, когда на нас оказывалось очень высокое давление, сложно было выходить из обороны.

    В какой‑то момент это напряжение мы не выдержали, потому что оно было слишком большим. Но, повторюсь, в первом тайме мы создали достаточно моментов.

    В концовке раскрылись. Если бы не это, счет, может быть, не был бы крупным. Нам дико тяжело даются голы, хотя по моментам очень неплохо все.

    Если смотрели статистику, то по xG, реализации моментов мы одни из худших. С другой стороны, со «Спартаком» мы забили два, на большее рассчитывать было сложно.

    Но нас переиграли в первую очередь на стандартах и в индивидуальных единоборствах», – сказал Осинькин.

    • «Спартак» дома победил со счетом 5:2.
    • Безвыигрышная серия «Крыльев» в РПЛ длится с 27 августа.

    Новости по теме
    Соболев сообщил о посещении дельфинария в Астрахани 10
    Федун прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Крыльями» 4
    Ребров – о конфликте представителей «Спартака» и «Крыльев» в перерыве матча: «Просто пообщались» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66161

      portero 12 минут назад

      Очков очень мало, так засудить могут на вылет...
      Как уже бывало, денег то на свистков в КС не найдут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11715

      Алексей З 14 минут назад

      Спартак просто сильнее.
      Обидно отдавать очки в матче с Краснодаром, а тут всё логично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5148

      Дядя Серёжа 46 минут назад

      Но нас переиграли в первую очередь на стандартах и в индивидуальных единоборствах...
      В единоборствах статистика то неплохая у них, проиграли в мастерстве

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11