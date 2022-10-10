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  • Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака»

Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака»

10 октября 2022, 07:17
6

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 12-го тура РПЛ против «Спартака».

«Были отрезки, когда мы очень организованно, хорошо контролировали игру, создавали моменты. Но были ситуации, когда на нас оказывалось очень высокое давление, сложно было выходить из обороны.

В какой‑то момент это напряжение мы не выдержали, потому что оно было слишком большим. Но, повторюсь, в первом тайме мы создали достаточно моментов.

В концовке раскрылись. Если бы не это, счет, может быть, не был бы крупным. Нам дико тяжело даются голы, хотя по моментам очень неплохо все.

Если смотрели статистику, то по xG, реализации моментов мы одни из худших. С другой стороны, со «Спартаком» мы забили два, на большее рассчитывать было сложно.

Но нас переиграли в первую очередь на стандартах и в индивидуальных единоборствах», – сказал Осинькин.

  • «Спартак» дома победил со счетом 5:2.
  • Безвыигрышная серия «Крыльев» в РПЛ длится с 27 августа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Осинькин Игорь
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1665382206
Но нас переиграли в первую очередь на стандартах и в индивидуальных единоборствах... В единоборствах статистика то неплохая у них, проиграли в мастерстве
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portero
1665384239
Очков очень мало, так засудить могут на вылет... Как уже бывало, денег то на свистков в КС не найдут...
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alefreddy
1665385085
все по делу ничего лишнего
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JTherry
1665385214
интрига существовала до счета 2:2, а после КС просто "сдулись", не хватило физики поддерживать темп игры, Спартак оказывал давление весь матч... особенно завелись после 2:2, и это заметно стало в последнем 20-минутном отрезке, как защита КС стала давать сбои... собственно со стандартов Спартак забил 1 гол (Литвинов с подачи Промеса), все остальные - с игры, после красиво разыгранных комбинаций...
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FCSpartakM
1665388764
в единоборствах как раз-таки КС были лучше, судя по статистике. Тут скорее вопрос в давлении , любая команда начинает ошибаться, когда ее прессуют на постоянной основе. Даже зенит подосрался в кубке на такой беготне.
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zigbert
1665399693
Крылья играли почти на равных со Спартаком но вот силенок на концовку не хватило. А вот Спартак в этом сезоне в плане физики играет успешно и замены почти все на усиление.
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