Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 12-го тура РПЛ против «Спартака».

«Были отрезки, когда мы очень организованно, хорошо контролировали игру, создавали моменты. Но были ситуации, когда на нас оказывалось очень высокое давление, сложно было выходить из обороны.

В какой‑то момент это напряжение мы не выдержали, потому что оно было слишком большим. Но, повторюсь, в первом тайме мы создали достаточно моментов.

В концовке раскрылись. Если бы не это, счет, может быть, не был бы крупным. Нам дико тяжело даются голы, хотя по моментам очень неплохо все.

Если смотрели статистику, то по xG, реализации моментов мы одни из худших. С другой стороны, со «Спартаком» мы забили два, на большее рассчитывать было сложно.

Но нас переиграли в первую очередь на стандартах и в индивидуальных единоборствах», – сказал Осинькин.