Ломаев: Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил свою игру в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».
Самарцы потерпели поражение со счетом 2:5.
«Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака». Мог сыграть лучше и выручить команду. К сожалению, не получилось. Не знаю, почему так произошло. Обидно», – сказал Ломаев.
- Безвыигрышная серия «Крыльев» в РПЛ длится с 27 августа.
- Команда с 11 очками после 12 туров идет на 11-м месте в чемпионате.
- 23-летний Ломаев в этом сезоне пропустил 19 голов в 12 матчах.
Источник: «Чемпионат»