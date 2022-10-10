Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ломаев: Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил свою игру в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».

    Самарцы потерпели поражение со счетом 2:5.

    «Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака». Мог сыграть лучше и выручить команду. К сожалению, не получилось. Не знаю, почему так произошло. Обидно», – сказал Ломаев.

    • Безвыигрышная серия «Крыльев» в РПЛ длится с 27 августа.
    • Команда с 11 очками после 12 туров идет на 11-м месте в чемпионате.
    • 23-летний Ломаев в этом сезоне пропустил 19 голов в 12 матчах.

    Новости по теме
    Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» 6
    Соболев сообщил о посещении дельфинария в Астрахани 10
    Федун прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Крыльями» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +796

      sined1951 2 часа назад

      Ломаев в этом сезоне заметно сдал. Ему надо отдохнуть, проанализировать свою игру. В этом хорошо помогает лавка запасных.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11718

      Алексей З > sined1951 1 час назад

      Он просто очень средний вратарь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      Solist345345 > Алексей З 36 минут назад

      А ему показалось, что он безмерно крут.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11