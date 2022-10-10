Ломаев: Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил свою игру в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака».

Самарцы потерпели поражение со счетом 2:5.

«Я виноват в пропущенных мячах от «Спартака». Мог сыграть лучше и выручить команду. К сожалению, не получилось. Не знаю, почему так произошло. Обидно», – сказал Ломаев.