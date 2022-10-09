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    РПЛ. «Ростов» победил «Краснодар» (3:2), проигрывая 0:2 после первого тайма, и вышел на второе место

    «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром» в домашнем матче 12-го тура РПЛ – 3:2.

    Команда Валерия Карпина уступала со счетом 0:2 после первого тайма.

    «Краснодар» с 57-й минуты играл в меньшинстве – красную карточку получил защитник Кайо.

    «Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 3:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Олусегун, 1; 0:2 – Кордоба, 31; 1:2 – Сильянов, 51; 2:2 – Полоз, 59 (с пенальти); 3:2 – Миронов, 75.

    Удаления: нет – Кайо, 57.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии58
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      Рейтинг: +98442

      zigbert 11 минут назад

      Сумасшедшая игра с захватывающим сюжетом.
      Ростов с победой!

      4
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      Рейтинг: +3848

      raritet 20 минут назад

      Вот это игра. Молодцы южане. Ничто не предвещало такого конца после первого тайма. Болелам Ростова поздравления. Такой матч вытащить не каждая команда способна.

      4
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      Рейтинг: +4491

      ААМ 27 минут назад

      Молодцы ростовчане. Матч весёлый. Краснодару надо подтянуться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17681

      житель СПб 37 минут назад

      Невероятный матч! Не скучный - это точно! Ростов и Карпин заслуживают уважения. Краснодар... ну пора уже научиться не сливать игру после победного начала! Не хватает им чего то в характере...

      7
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      Рейтинг: +17001

      ilichkadr 48 минут назад

      Ростов, с заслуженной победой! Ай, да молодца, земляки!! Не сломались, бились до конца!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7137

      владимир миронов 49 минут назад

      Соседей с победой! Нашим минус, небольшой,могли разгромить Ростов ещё в 1-ом тайме,не сложилось.

      4
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      Рейтинг: +8669

      GoLenaStop > владимир миронов 6 минут назад

      +++ Это настоящий футбол!

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      Рейтинг: +425

      policepnz 53 минуты назад

      Кайо обламал кайф, зато терь Валера вдунет на радостях, мальчонку хоть заделат))

      1
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      Рейтинг: +2933

      Ziklop 1 час назад

      хорошо у Карпина в Ростове, его команда ! Письяков лучше Сафанова ногами играет, в этом матче это было заметно.

      0
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      Рейтинг: +425

      policepnz > Ziklop 52 минуты назад

      Пися сеня был обычен ни о чем, сафон сдулся как сифон, пора кудри стрич, под щекой пускат

      0
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      Рейтинг: +509

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Когда это закончится? Когда перестанут тащить Карпина? Пока карпин в сборной будут тащить ростов любой ценой.

      2
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      Рейтинг: +2933

      Ziklop > Жорик секс обжорик 57 минут назад

      забей Краснодар свои моменты в первом тайме и начале второго и всё. а вторые таймы Краснодар всегда устает и на везении вылазит только.

      3
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      Рейтинг: +50582

      MaxRnD > Жорик секс обжорик 53 минуты назад

      Можно по-конкретнее, без пустопорожней мороси ?

      1
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      Рейтинг: +509

      Жорик секс обжорик > Ziklop 53 минуты назад

      Все просто где желтые карточки ростову? Почему глебов чистый бегает, почему уткин который наступил на ногутолесегуну ни чего не получил? Мудья просто уничтожил краснодар во втором тайме...

      3
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      Рейтинг: +509

      Жорик секс обжорик > MaxRnD 47 минут назад

      Ты если хочешь, что то по делу написать, то пиши. А дичь не неси. Давно понятно что судьи тащат ростов, для примера вспомнить матч с торпедо (пенальти в концовке)

      3
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      Рейтинг: +50582

      MaxRnD > Жорик секс обжорик 47 минут назад

      Ты сейчас прямо на коленке начинаешь "лепить" или с глазами проблемы ?
      Допустим Уткин и Глебов, исходя из твоей ахинеи, получили бы ЖК и что дальше ?

      4
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      Рейтинг: +50582

      MaxRnD > Жорик секс обжорик 38 минут назад

      Матч с Торпедо - да, ошибка судьи. Да, одна игра такая есть. Ещё какие игры ? Так-то если глубоко не ходить, про ваш недавний матч с КС вспоминать не будем ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +509

      Жорик секс обжорик > MaxRnD 37 минут назад

      Про крылья ни чего как про удаление кайо зск ни чего толком не сказал. У Ростова каждая игра которую тащат, ну за исключением игры протиа зенита

      1
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      Рейтинг: +50582

      MaxRnD > Жорик секс обжорик 24 минуты назад

      Это твои домыслы. Кроме матча с Торпедо, примеров, я так понимаю, больше нет и вопросов к Ростову со стороны ЭСК кстати тоже ?
      Тоже самое я могу сказать про Краснодар после матча с КС или это другое ?

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      Рейтинг: +26004

      JTherry 1 час назад

      игра бычков в первом и втором тайме - небо и земля, могла в начале тайма закончить игру, забив третий гол, но голова Сильянова помешала...) а потом начали "чудить" Кайо и Сафонов... пластилиновая команда, под прессингом сдает матчи...(

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