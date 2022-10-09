РПЛ. «Ростов» победил «Краснодар» (3:2), проигрывая 0:2 после первого тайма, и вышел на второе место

«Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром» в домашнем матче 12-го тура РПЛ – 3:2.

Команда Валерия Карпина уступала со счетом 0:2 после первого тайма.

«Краснодар» с 57-й минуты играл в меньшинстве – красную карточку получил защитник Кайо.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 3:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Олусегун, 1; 0:2 – Кордоба, 31; 1:2 – Сильянов, 51; 2:2 – Полоз, 59 (с пенальти); 3:2 – Миронов, 75.

Удаления: нет – Кайо, 57.

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