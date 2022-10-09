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  • РПЛ. «Ростов» победил «Краснодар» (3:2), проигрывая 0:2 после первого тайма, и вышел на второе место

РПЛ. «Ростов» победил «Краснодар» (3:2), проигрывая 0:2 после первого тайма, и вышел на второе место

9 октября 2022, 20:56
59

«Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром» в домашнем матче 12-го тура РПЛ – 3:2.

Команда Валерия Карпина уступала со счетом 0:2 после первого тайма.

«Краснодар» с 57-й минуты играл в меньшинстве – красную карточку получил защитник Кайо.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 3:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Олусегун, 1; 0:2 – Кордоба, 31; 1:2 – Сильянов, 51; 2:2 – Полоз, 59 (с пенальти); 3:2 – Миронов, 75.

Удаления: нет – Кайо, 57.

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Комментарии (59)
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portero
1665338397
Нету хребта у бычков.... Ростов с победой!!! Но надо косячить меньше, другие не простят... Ростов играл лучше, но косяки от спящих защитников это перебор...
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nominum
1665338613
Искромётный матч. Какая там ЛЧ? Крылья- Спартак и Ростов -Краснодар показали праздник.
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GoLenaStop
1665338721
Ростсельмаш, вы - молодцы! Теперь, если взялся за гуж - не говори, что не дюж. Командам - низкий поклон за такую игру. Удачи и спасибо! А, всем хорошей недели!
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portero
1665338722
Уткин жаль не забил... Была бы мстя хорошая...
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владимир миронов
1665340543
Соседей с победой! Нашим минус, небольшой,могли разгромить Ростов ещё в 1-ом тайме,не сложилось.
Ответить
ilichkadr
1665340584
Ростов, с заслуженной победой! Ай, да молодца, земляки!! Не сломались, бились до конца!!
Ответить
житель СПб
1665341248
Невероятный матч! Не скучный - это точно! Ростов и Карпин заслуживают уважения. Краснодар... ну пора уже научиться не сливать игру после победного начала! Не хватает им чего то в характере...
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ААМ
1665341828
Молодцы ростовчане. Матч весёлый. Краснодару надо подтянуться.
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raritet
1665342285
Вот это игра. Молодцы южане. Ничто не предвещало такого конца после первого тайма. Болелам Ростова поздравления. Такой матч вытащить не каждая команда способна.
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zigbert
1665342804
Сумасшедшая игра с захватывающим сюжетом. Ростов с победой!
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