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    Зарема: «Спартак» радует. Мы оставили отличный багаж»

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после матча 12-го тура РПЛ между москвичами и «Крыльями Советов» (5:2).

    «Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж. Мне очень жаль, что этот «Спартак» лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», – сказала Салихова.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
    • Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (16 октября).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3806

      Питерский князь 5 минут назад

      Жалко они ушли, ведь такая команда была!
      :))))

      0
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      Рейтинг: +15797

      NewLife 10 минут назад

      Ну что Вы барышня, это багаж Аленичева/Титова, которым вы попользовались и передали дальше)))

      0
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      Рейтинг: +16993

      ilichkadr 14 минут назад

      Багаж, который не мешает главному тренеру это уже не багаж. а иллюзия. Главное, чтобы корни тщеславия не проросли глубоко, а с остальным Спартак справится самостоятельно, без хитрожопых эскортниц.

      1
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      Рейтинг: +17666

      житель СПб 16 минут назад

      Нет. Вы ушли, и без балласта команда стала всплывать.

      2
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      Рейтинг: +7508

      mihail200606 22 минуты назад

      Может и лучше стала игра выглядеть...но может это потому,что вас там нет уже?

      3
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      Рейтинг: +2384

      fakeid 34 минуты назад

      багаж зарембы)))

      0
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      Рейтинг: +717

      3meeeD 37 минут назад

      Вас с ******* не стало.результ и пошёл

      4
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      Рейтинг: +20121

      derrik2000 38 минут назад

      Её наглость переходит все пределы!
      Федун решил свалить из Спартака сразу после начала СВО, иначе в трансферное окно ШЛАК БЕСПЛАТНЫЙ не приобретали бы.
      В результате "благотворительности" киевского ...гм-гм... и башкирки-эскортницы, решивших свалить из Спартака и из России, на скамейке осталось условных полтора человека!!! КОГО на замену выпускать???
      Добрые они...

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      Рейтинг: +17357

      Cleaner 43 минуты назад

      Крылья Советов Зарему разбудили!!! Теперь ждем от нее новых потоков сознания!...)))

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      Рейтинг: +1683

      Sviro 48 минут назад

      От скромности явно не сдохнет заремка

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