Зарема: «Спартак» радует. Мы оставили отличный багаж»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после матча 12-го тура РПЛ между москвичами и «Крыльями Советов» (5:2).
«Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж. Мне очень жаль, что этот «Спартак» лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», – сказала Салихова.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
- Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (16 октября).
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»