Зарема: «Спартак» радует. Мы оставили отличный багаж»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после матча 12-го тура РПЛ между москвичами и «Крыльями Советов» (5:2).

«Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж. Мне очень жаль, что этот «Спартак» лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», – сказала Салихова.