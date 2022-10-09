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Зарема: «Спартак» радует. Мы оставили отличный багаж»

9 октября 2022, 16:46
30

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после матча 12-го тура РПЛ между москвичами и «Крыльями Советов» (5:2).

«Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж. Мне очень жаль, что этот «Спартак» лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять», – сказала Салихова.

  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • Нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
  • Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (16 октября).

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (30)
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derrik2000
1665324237
Её наглость переходит все пределы! Федун решил свалить из Спартака сразу после начала СВО, иначе в трансферное окно ШЛАК БЕСПЛАТНЫЙ не приобретали бы. В результате "благотворительности" киевского ...гм-гм... и башкирки-эскортницы, решивших свалить из Спартака и из России, на скамейке осталось условных полтора человека!!! КОГО на замену выпускать??? Добрые они...
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3meeeD
1665324329
Вас с ******* не стало.результ и пошёл
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mihail200606
1665325237
Может и лучше стала игра выглядеть...но может это потому,что вас там нет уже?
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житель СПб
1665325577
Нет. Вы ушли, и без балласта команда стала всплывать.
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ilichkadr
1665325688
Багаж, который не мешает главному тренеру это уже не багаж. а иллюзия. Главное, чтобы корни тщеславия не проросли глубоко, а с остальным Спартак справится самостоятельно, без хитрожопых эскортниц.
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NewLife
1665325907
Ну что Вы барышня, это багаж Аленичева/Титова, которым вы попользовались и передали дальше)))
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Эном айс
1665327235
"От вас получили багаж: Диван, Чемодан, Саквояж, Картину, Корзину, Картонку И маленькую собачонку. Однако За время пути Собака Могла подрасти!"
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вальтер79
1665328389
обезьянка все не успокоиться никак скоро по ходу леня нарисуеться с комами))))))
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Fusballer
1665329897
Багаж Аленичева вообще-то.
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Enter2006
1665333000
Ваш багаж? Не стыдно???
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